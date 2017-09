Dani Carvajal: "Deseo que el día que me retire todos sepan que he dado todo por el club"

El canterano expresa su deseo de retirarse en el Bernabéu

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal mostró su deseo de retirarse en el club blanco, en el que acaba de firmar su renovación hasta 2022, y que cuando lo haga el madridismo sepa que ha sido dándolo "todo", y dejó claro que se ha puesto una cláusula "de mucho dinero" en su nuevo contrato para que nadie pueda ficharle.

"Durante mi estancia aquí deseo la máxima cantidad de títulos, pero sobre todo entrar en la historia del club, que el madridismo esté orgulloso de mí, que el día que me retire todos sepan que he dado todo por el club y estén orgullosos", dijo el lateral en rueda de prensa tras la firma este lunes de su renovación hasta 2022.

Para el canterano madridista, esta firma es un "sueño" que ha cumplido. "Estoy agradecido al club. Por la renovación no puedo estar más feliz, es un gran día para enmarcar el renovar contrato con el club de mi vida. He tenido la suerte de ganar todo con el Real Madrid y estoy deseando volver a hacerlo", añadió.

En el año 2012, el de Leganés tuvo que dejar el club para marcharse a Alemania, al Bayer Leverkusen, pero reconoció que hay que saber "sobreponerse a los buenos y malos momentos". "Los momentos de dar el salto al primer equipo fueron difíciles, abandonar el club fue bueno a nivel de crecimiento", dijo el madrileño, que tuvo dificultades con José Mourinho. "Era canterano, no me vio preparado y al final nuestros caminos se separaron. Él se fue, yo volví y cada uno está haciendo su trabajo", añadió.

Luego llegó su consagración, sobre todo con un "mister muy bueno" como Zinédine Zidane, y que le dio "la oportunidad de coger confianza" y sentirse a gusto en un equipo, del que no pretende marcharse. "Cuando alguien se posiciona por un club como lo he hecho yo, no los escucha. Me centro en dar todo y el club me lo recompensa. Estoy agradecido y no escuchamos ofertas, ahora mi cláusula es de mucho dinero para que nadie puede arrebatarme", explicó sin decir ninguna cifra.

Por otro lado, Carvajal se refirió a otro canterano como Borja Mayoral, que cuajó este domingo un buen partido como delantero titular en Anoeta. "Ambos somos del sur de Madrid, tuvimos que ir a Alemania para jugar en el primer equipo. Ha dado un paso de gigante en cuanto a su confianza. He entrenado con él y es un jugador apto para alcanzar los objetivos. Pocos consejos le puedo dar, se esfuerza mucho para mejorar su rendimiento y esa es la base", apuntó.

En este sentido, recordó a los canteranos que quieren llegar al primer equipo que "hay que trabajar y tener humildad". "Creer en que se puede llegar porque si no crees, si tu cabeza piensa en otras cosas, no llegas. Hay jugadores aptos en la cantera y ojalá pueda compartir vestuario con alguno de ellos", declaró el lateral, que ayudó a poner la primera piedra de la ciudad Valdebebas.

"Siento emoción, sobre todo hoy, como en mi presentación y cuando gano. El esfuerzo también es de mi familia, por llevarme a entrenar, mi padre al salir de entrenar, de mi madre al llegar a casa, mi hermana cuando perdía algún partido. Han tenido que aguantar mucho y esto ha unido a la familia, estamos viviendo un sueño", reconoció Carvajal, que deseó poder ser en algún momento de su carrera capitán del conjunto blanco.