Mendilibar: "Muchas cosas nos tienen que salir bien para sacar algo del Camp Nou"

18/09/2017 - 16:53

El entrenador del SD Eibar, José Luis Mendilibar, tiene claro que les tendrán que salirles "muchas cosas bien" para poder puntuar en el Camp Nou, escenario en el que el año pasado cayeron derrotas (4-2) pese a ponerse por delante en el marcador con doblete de Inui y que visitarán este martes en partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Santander.

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

"Hay que intentar que el jugador salga convencido de todo de lo que hacemos. Si hay alguna duda no hay nada que hacer. Luego tener algo de suerte para materializar las ocasiones y que ellos no tengan suerte. Son muchas cosas las que nos tienen que salir bien para sacar algo allí", comentó Mendilibar este lunes en rueda de prensa.

Del duelo del año pasado, el de Zaldibar sólo comentó que confía en que el árbitro, que volverá a ser el canario Hernández Hernández, esté "mejor". "Normalmente no me suelo enterar de quién nos pita hasta la hora del partido. Me imagino que por la coincidencia me lo han comentado. Espero que esté mejor que el año pasado", apuntó rememorando la expulsión de Capa y los dos penaltis en contra, incluido el del 3-2 provisional.

Sobre el Barça, aseguró que pese a las bajas que tiene, incluida la de Ousmane Dembélé, para nada pierden potencia. "Vulnerables no lo son, con el 'plantillón' que tienen. Es un gran equipo, ha sido el mejor de los últimos años y aún estando mal, como parecía en pretemporada, ya vemos cómo están", comentó tras el buen arranque del rival.

"Es una baja que ha jugado un ratito, nada más. En el Barcelona había jugado un rato, las bajas son las que vienen jugando continuamente. Tienen un equipo bueno como para no notar las bajas", puntualizó sobre el atacante francés, que gozaba de su segunda titularidad con Ernesto Valverde.

Además, el preparador 'armero' recordó que el grueso de la plantilla blaugrana está muy bien acoplada y que, pese al cambio de entrenador, pueden seguir jugando de forma parecida. "Llevan mucho tiempo juntos, es el equipo que más tiempo juegan a lo que quieren. El cambio de entrenador influye poco en el tipo de juego que hacen", argumentó.

"Hace mes y pico parecía que no valían para nada. Estaban cabizbajos, había que firmar, se había ido una gran estrella y se había perdido la Supercopa ante el gran rival. Ahora han ganado los cuatro partidos de Liga y han ganado en 'Champions' a un gran rival y es lo contrario. Son un gran equipo, tienen un gran entrenador, saldrán adelante seguro", auguró.

Y es que se deshizo en elogios hacia Ernesto Valverde. "Sabe hacer las cosas, no volverse loco. En esa marabunta que haya podido haber allí ha sido el más tranquilo y no se ha vuelto loco. Si se ha ido allí es porque tenía esperanzas en lo que había, sin esperar mucha cosa más, y con el convencimiento de que se podía hacer buenas cosas", remarcó.

A nivel de su equipo, Mendilibar aseguró que las loas les llegan ahora igual que pueden irse pronto. "El arranque es según las perspectivas anteriores al arranque. Cuando no hay expectativas, o no son muy halagüeñas, a nada que arranques bien el mundo piensa que vamos bien. Cuando las expectativas son bastante altas, a nada que falles el arranque es más decadente que ascendente", manifestó.

"Son 24 fichas y de estas, tres estaban lesionados antes de iniciar la temporada y siguen igual. Tampoco podemos pedir nada más, esperar que se recuperen lo antes posible. Hasta ahora de cuatro partidos hemos ganado dos, perdido otros dos, y estamos ahí en situación intermedia", concluyó sobre la situación del grupo.

Pese a las bajas, el técnico vasco celebró haber podido desplegar un buen fútbol en tres de cuatro partidos. "Contra el Leganés el segundo tiempo fue muy bueno. Quizá no sea tan brillante como fue en algunos partidos de la temporada pasada, pero sí hicimos las cosas como teníamos que hacerlas. Ha habido cuatro partidos, en dos hemos podido hacer cosas que nos gustan y parte en el otro también", señaló.