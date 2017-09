Dani Alves niega que apoyase a Neymar en su discusión con Cavani: "Iba a pegarla yo"

El '32' dice que quiso tirar él mismo la falta de la discordia

Neymar, según su relato, le habría arrebatado el balón

Los jugadores del PSG, en el partido ante el Olympique. Imagen: Reuters.

El PSG-Olympique de Lyon estuvo marcado por la tensión que se vivió entre Edinson Cavani y Neymar en dos lances del partido, una falta y un penalti que los dos deseaban tirar. En en el caso concreto de la falta, Dani Alves también intevrino, cogiendo la pelota antes de que lanzase el '10'. Sin embargo, ha querido dejar claro que no se metió en medio para apoyar a su compatriota.

Según confesó en una entrevista a la cadena brasileña SporTv, Alves recogió la pelota (durante la disputa Neymar-Cavani) en beneficio propio, para ejecutar el libre directo él mismo: "Iba a pegarla yo. Cogí el balón para tirar la falta, porque ya hice algunos golazos así y tenía confianza en repetir".

Finalmente, el '32' se quedó sin pelota y sin lanzamiento. Pero no por propia voluntad, Neymar le arrebató el balón: "Cuando uno tiene ganas y ve que el juego no va bien toma esa responsabilidad y yo quería hacerlo. Pero después Ney me cogió la pelota y acabó tirando. Yo cogí el balón para intentar chutar, pero desafortunadamente no pude".

Tras la doble discusión, Alves quiso hacer un llamamiento a la calma y la unidad de la escuadra parisina: "Lo más importante es que al final el equipo esté por encima de cualquier resultado individual".

Palabras pronunciadas en la misma línea que las de Unai Emery, técnico del PSG, que advirtió a los suyos: "Les he pedido que lo arreglen entre ellos, que son capaces de llegar a un acuerdo. Si no, decidiré yo. No quiero que esto sea un problema para nosotros".