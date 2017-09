Castro, sobre el regreso de Vitolo al Sánchez-Pizjuán: "La indiferencia es una buena medida"

18/09/2017 - 19:23

El presidente del Sevilla, José Castro, ha asegurado que recibir con "indiferencia" a Víctor Machín 'Vitolo', que este verano abandonó el club andaluz y que ahora volverá al Ramón Sánchez-Pizjuán este miércoles en la visita de la UD Las Palmas (22.00 horas), es "una buena medida", ya que deben actuar con "responsabilidad" y los insultos perjudicarían a la entidad.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Aunque desde otros puntos se trate de calentar el partido, es mi responsabilidad como presidente tratar de que este encuentro sea simplemente uno más. Creo que la indiferencia es una buena medida, todo lo que sea un ambiente enrarecido va a perjudicar a la larga al club", declaró en el programa 'Sólo el Sevilla', de la radio oficial del club.

En este sentido, recordó sanciones anteriores por incidentes de este tipo. "Recuerdo que, desgraciadamente, tenemos recurridas dos sanciones de cierre de nuestro estadio a causa de los insultos, y también es verdad que cesaron esos insultos. La afición no ha vuelto a insultar, ha entendido que para animar no hay que insultar, y por ese camino tenemos que seguir, porque si hubiera insultos daríamos un paso atrás", subrayó.

"Me da absolutamente igual que venga o no venga, porque es historia en esta entidad. No voy a hablar de un jugador que ya es de otro equipo", dijo, sin querer entrar en la polémica surgida este verano, cuando el jugador abonó su cláusula de rescisión para fichar por el Atlético, cesión en Las Palmas mediante.

Además, no quiso contestar al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que ha acusado a los dirigentes sevillistas de actuar "de mala fe" denunciando al jugador, al club canario y al Atlético. "Habrá tiempo para contestar al presidente de Las Palmas, como presidente del Sevilla es mi responsabilidad evitar que el partido se caliente. Los partidos se calientan solos, no hace falta que nadie los caliente y si ya los calienta un dirigente, eso me parece una irresponsabilidad. Yo no voy a entrar en eso. Seguro que habrá tiempo para contestar", adelantó.

"EL MES ES DE SOBRESALIENTE"

Por otra parte, el máximo mandatario del club nervionense calificó de "sobresaliente" el comienzo de temporada del equipo. "Diez de doce puntos, siete partidos sin perder, haber pasado el 'play off' de 'Champions'... El mes es de sobresaliente, de sobresaliente absoluto. Es prematuro decir que el equipo está jugando bien, hay días que juega mejor y otros peor, pero mientras ese juego llega lo importante es ganar los partidos. Seguro que el juego mejorará más estando en las alturas que estando agobiado en la parte de atrás", manifestó.

Además, pidió "paciencia" a los aficionados por los cambios, con "director deportivo nuevo, nueve jugadores y nuevos técnicos". "Hemos comenzado bien. En otros años también ha habido muchos cambios y se han conseguido los objetivos. Y yo me hago una pregunta: ¿todas las entidades son capaces de año tras a hacer cambios y conseguir los objetivos?", cuestionó.

"Hay cosas que ajustar y que mejorar, pero me quedo con los resultados. Los resultados no son por casualidad. La realidad es que el equipo está en este momento asimilando unas nuevas ideas de un entrenador que lo ha hecho muy bien en el Celta y tiene un futuro enorme. Tenemos la suerte de tenerle aquí y seguro que vamos a conseguir objetivos bonitos. Y además, cuando se ganan los partidos no se ganan por casualidad. Ayer no jugamos una buena primera parte, pero en la segunda además del gol de Luis Muriel tuvimos otras ocasiones claras que hubieran dejado el partido con más claridad", continuó.

Sobre el entrenador, Eduardo Berizzo, reconoció que están "encantados" con él. "Es un entrenador serio, responsable, imbuido en la idiosincrasia del Sevilla. Le deseamos lo mejor, no sólo porque esté en el Sevilla, sino porque realmente es además de buen entrenador, buena persona... Para un presidente es de esos entrenadores que te da la tranquilidad de que sabe llevar el grupo y estar en todo momento en su sitio", expresó.

Castro explicó también que continúan "insaciables" y que siguen aspirando "a lo máximo". "En 'Champions' tenemos que intentar superar los octavos de final, que es a donde llegamos la temporada pasada; la Copa es un torneo tan bonito y que en pocos partidos te puedes poner en la final y la Liga ya sabéis lo competitiva que es. Eso no nos va a quitar la ilusión de estar lo más alto posible. Nuestro entrenador está utilizando a todos los jugadores de la plantilla y es importante tener a todos conectados, porque la temporada es muy larga y todos se tienen que sentir importantes", advirtió.

"Me gusta ilusionar a la gente, pero con realidades. Estoy convencido de que hemos hecho la mejor plantilla posible, creo que la mejor plantilla de la historia del Sevilla, aunque eso lo dirán los números. Hemos ido a por las primeras opciones en la mayoría de los puestos. Creo que es la plantilla ideal para conseguir objetivos que están por encima de nuestras posibilidades", concluyó.