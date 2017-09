Unzué: "Estoy contento con la reacción del equipo"

19/09/2017 - 0:04

El entrenador del RC Celta, Juan Carlos Unzué, ha asegurado que, a pesar de la derrota de este lunes ante el RCD Espanyol (2-1), está "contento" con la "reacción" del equipo tras encajar el segundo gol, y ha explicado que los jugadores quizás jugaron "más con el corazón que con la cabeza" en el último tramo del encuentro.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"La situación no era fácil de llevar, pero estoy contento con la reacción del equipo, que jugó quizás más con el corazón que con la cabeza en la última parte del mismo. Hemos sido capaces de hacer el 2-1, meterles el miedo en el cuerpo, y estar cerca del empate", declaró a los micrófonos de LaLiga.

A pesar de todo, el preparador celeste se mostró satisfecho con la labor de los suyos, a pesar de los errores puntuales. "Ha sido un comienzo interesante, donde teníamos bastante control; ellos han replegado y han hecho una presión semialta. Me gustaba cómo estaba el partido, pero hemos tenido en esa fase del juego un momento donde hemos ido a presionar arriba y ellos nos han podido contrarrestar y nos han hecho el primer gol. Eso les ha dado alas. En una pérdida en el centro del campo hemos encajado el segundo gol", subrayó.

"Un 2-0 es un resultado demasiado importante como para darle la vuelta. Es parte del juego, como la reacción del equipo. Me quedo con esta parte, sabiendo que no me da puntos, que es lo importante", continuó.

Por último, Unzué apeló a pesar ya en el duelo del jueves ante el Getafe en Balaídos (21.00 horas). "Cuando acaba un partido y lo pierdes sólo quieres que llegue el siguiente. Va a ser muy rápido, con lo cual no vamos a tener tiempo de lamentarnos demasiado. Debemos intentar cambiar el chip lo más rápido posible y prepararnos para un partido duro como el del Getafe. Con nuestra gente seguro que seremos más fuertes", concluyó.