Zidane: "Mi renovación está hecha, pero da igual, porque en el Real Madrid lo que importa es el día a día"

El francés insiste en que la competición que más le importa es LaLiga

Feliz por el regreso de Cristiano, insiste en que hay que tener paciencia con Bale

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha confirmado en sala de prensa que su renovación con el club blanco está cerrada, pero al mismo tiempo le ha restado importancia "por que aquí lo que importa es el día a día", ha dicho. El entrenador se ha mostrado feliz por el retorno de Cristiano Ronaldo, ha insistido en pedir paciencia con Bale, del que, dice, es capaz de brillar a la contra y en los espacios cortos. También ha valorado la importancia de LaLiga. "Es la más complicada y bonita del mundo", insistió.

¿Espera la misma intensidad y buen trabajo en Anoeta?

Es lo que queremos ver siempre, como entrenador, claro. Y los jugadores también quieren ver los 90 minutos como los del otro día. La verdad es que nos preocupa mucho la intensidad. Si la metemos, podemos hacer daño a cualquier final.

¿Ha sido injusta la ausencia de CR7?

Lo que sí puedo decir es que estamos contentos de ver a Cristiano de nuevo y que sea la última vez que nos pase esto, de no tenerlo durante tanto tiempo. Estamos contentos. Lo veo feliz. A él lo que le gusta es jugar, estar con el grupo, con sus compañeros. Mañana va a volver en La Liga en casa. A todos les gusta jugar en este estadio.

¿En el Real Madrid está hablado el orden de los penaltis o faltas?

Nosotros sabemos quiénes lanzan las faltas o los penaltis o los córners. No voy a hablar de lo que pasó con el PSG. Me interesa mi equipo.

¿Cómo ve a Ceballos?

Ceballos puede jugar en varios sitios. Es lo bueno de Dani. Técnicamente no le cuesta mucho jugar con el balón y es inteligente para jugar en muchas posiciones del campo. Es sólo el inicio. Es muy largo. Está trabajando bien. El otro día jugó poco, pero jugó. Vamos a ver cómo lo vamos metiendo. Tendrá ocasiones de jugar, seguro. Y de hacerlo bien.

¿Cree que Bale juega mejor con espacios y a la contra?

No es falso decir que él, cuando hay espacios, lo hace bien. Con la velocidad que tiene, puede hacer daño a cualquier rival. Lo vimos en la jugada de su gol el otro día. Dicho eso, Gareth es muy bueno. Puede jugar en cualquier situación. Aunque no haya muchos espacios. No le cuesta jugar con el balón. Asociarse en espacios pequeños. Es un jugador completo.

¿El problema de Bale es mental o físico?

Nosotros hemos hablado hace poco de Gareth. Vosotros preguntáis y yo digo que hay que tener paciencia. Sabemos que si está bien del todo, es muy bueno. Necesitará tiempo. Poco a poco lo vamos tiempo. Pero ya está bien. Está muy bien.

¿Preocupa que Carvajal lo juegue todo?

No me preocupa. Está preparado. Puede jugar muchos partidos. No va a jugar todos los partidos, claro. Eso no es posible. Esto lo vamos viendo, pero de momento está bien y puede seguir jugando.

¿Cuesta motivar a los jugadores para la Liga?

Para mí es todo lo contrario. Lo digo de verdad, con sinceridad. Es más difícil jugar la Liga y cuando algo es más complicado, es más bonito. LaLiga es lo más complicado del mundo. Un día me preguntásteis cuál era mi día más feliz de entrenador, y fue cuando ganamos LaLiga. No podemos confundirnos. Nuestro día a día es LaLiga. La Champions es bonita, es importante. Los jugadores están convencidos de que es la más complicada y bonit del mundo.

¿Qué le ha dicho a Mayoral?

Es que no he tenido tiempo después del partido... (Risas). Es broma. Era sólo una cosa que le he dicho hoy que nada tiene que ver con el campo. Mañana veremos cómo vamos a jugar.

¿Por qué pita el Bernabéu a Bale? ¿Por actitud o por acierto?

No te puedo decir exactamente, porque no estoy en la cabeza de los que pitan, pero lo que te puedo decir es que este estadio ha silbado a todos. Pero a todos... sin excepción. No creo que haya un jugador que no haya sido jamás silbado en el Bernabéu. Pero no pasa nada. Es bueno, incluso. No siempre, pero a veces es bueno notar que las cosas no las haces bien. No lo digo por Gareth, sino en general. Te digo eso porque yo he tenido esa experiencia, me ha pasado y es bueno. Quieres reaccionar y hacer un mejor partido.

¿Va a renovar? ¿Se ve muchos años en el Madrid?

Yo estoy bien. Me siento bien. El tema de la renovación ya está hecho. Pero esto no significa nada. A mí me importa el día a día. Yo no veo más allá de lo que estoy haciendo a diario. Sabes cómo es esto. Difícil, complicado. Hay que rendir.

Récords como el del Santos de Pelé, ¿le importan?

Significa que el equipo funciona. Porque para ganar mañana hay que marcar. Seguimos con la buena racha de los jugadores. Lo están haciendo fenomenal. Los que luchan en el campo son ellos, los jugadores. El mérito es suyo. Ojalá sigan así. Saben lo que están consiguiendo.

¿No ve a Ceballos ya titular?

No es que no lo vea titular, es que hay otros jugadores que son muy buenos, que lo hacen muy bien. También estoy aquí para hacer los equipos. Dani va a tener que jugar seguro. Pero insisto, estoy contento. Más de lo que hablemos de cuándo puede jugar, es que está metido en la dinámica del equipo.

¿A qué se debe el dato de que el Madrid saque más puntos en casa que fuera?

No tengo explicación, pero si me dices que vamos perder puntos en casa y ganar fuera y al final ganamos la Liga, yo lo firmo ahora mismo.

¿Qué le parece el Betis y sus rotaciones?

Eso depende de la plantilla que tenga cada equipo. Es el inicio de la temporada. El Betis es un equipo que juega bien al fútbol. Cuando veo a los nuevos futbolistas que tienen son gente de fútbol que sabe jugar. Nos espera un partido difícil, seguro.

¿Cree que Neymar u otros jugadores pueden quitarle a Cristiano su supremacía mundial?

Son lo datos los que hablan por sí solos. Cuando vemos lo que hace de cerca Crisitano no hay jugadores que puedan hacer tantos goles y tan decisivos como él y Messi. Hablo de los dos últimos ganadores del Balón de Oro. Es algo impresionante. Eso es lo que hace la diferencia. Va a ser muy difícil que Cristiano mejore sus números, pero es muy ambicioso. Cada día quiere demostrar que es el mejor. No me extrañaría que mejorase sus datos.

¿Empiezan siempre ganando 1-0 en su racha triunfal?

Que va. No pensamos eso. Pero sabemos que somos capaces de marcar goles en cualquier momento. Lo que hace que marquemos muchos goles es que no entramos pensando que ya vamos con un gol de ventaja. Eso sería peligroso. Es lo contrario. Cada vez que empezamos un partido, sabemos que podemos marcar.