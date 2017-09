Medrán: "Vamos a salir de esta seguro"

19/09/2017 - 19:42

El jugador del Deportivo Alavés Álvaro Medrán se mostró confiado con el equipo y afirmó que a pesar de las cuatro derrotas consecutivas en liga van "a salir de esta seguro", y dejó claro que el equipo vasco fue su primera opción al salir del Valencia.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"En febrero hablé con Sergio -director deportivo del Alavés- y me habló de la posibilidad de venir aquí si no tenía minutos en el Valencia. A mi me gustaba el equipo, su estructura y la forma de hacer las cosas. Quise venir aquí desde el primer momento", confesó el ex madridista en una entrevista para el propio equipo vitoriano.

A pesar de la mala situación que atraviesa el club babazorro, con cuatro derrotas en cuatro partidos de liga, y a la espera del nuevo entrenador tras la destitución de Luis Zubeldía, Medrán mantiene la fe en el equipo y pidió que la afición esté con ellos. "Espero que la afición esté con nosotros, son lo más importante. Lo vamos a dar todo por el club. Vamos a salir de esta seguro", declaró el cordobés.

Para concluir, el mediocentro español de 23 años se mostró sorprendido con su nuevo estadio. "Mendizorrotza es un estadio que impresiona. Es muy cerrado y hay mucho eco, por lo que la presión del público es mayor", finalizó.