Tebas, sobre el césped del Coliseum: "Se ha pegado un toque de atención al Getafe"

19/09/2017 - 21:55

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que han pegado "un toque de atención" al Getafe por no regar como debería el césped del terreno de juego antes del partido ante el FC Barcelona en la cuarta jornada de LaLiga Santander antes de los partidos, y ha afirmado que el club catalán tiene "cierta razón" al elevar su queja.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Está regularizado -el riego de los campos-. Hemos averiguado que no se había regado como se debe regar un campo de césped y se ha pegado ya un toque de atención al Getafe", declaró en una entrevista en Teledeporte. Ese día, el delantero Ousmane Dembelé se lesionó de gravedad durante el encuentro, aunque el técnico azulgrana, Ernesto Valverde, achacó la lesión a la falta de experiencia del francés para identificar los síntomas y no al estado del terreno de juego.

En este sentido, Tebas recordó que el interés de LaLiga es que los partidos se puedan jugar "en las mejores condiciones". "Está regulada hasta la altura del césped, la dureza del terreno de juego... Vamos a pegar un toque de atención. Creo que este es el primer incidente que tenemos con el césped desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que ha habido una queja por el tema del césped y creemos que esta vez con cierta razón", subrayó.

Además, el máximo dirigente de LaLiga defendió una vez más el reparto de horarios y afirmó que los datos les dan la razón. "Llevamos tres años con los horarios y hemos subido la afluencia a los estadios. Ahí están los números de las asistencias", expresó.

Por otra parte, valoró la aparición de capital extranjero en la competición española. "No permitimos el dopaje financiero ni en LaLiga 1,2,3 ni en LaLiga Santander. Lo tenemos muy controlado", dijo, y recordó la actuación del organismo en el caso de la cesión de varios jugadores del Manchester City al Girona. "Hemos corregido el precio de cinco jugadores del Manchester City", indicó.

"ESPERO QUE SEAMOS INTELIGENTES Y EL 'VILLARISMO' NO CONTINÚE"

Por otra parte, no se mostró "sorprendido" de la posibilidad de que miembros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) hayan podido facilitar la presentación de Ángel María Villar a las últimas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "No estoy sorprendido. Había una red clientelar, parecía que estábamos locos los que lo decíamos. Lo vengo diciendo desde mi querella de 2004", manifestó.

"Las elecciones han sido una trampa. Estábamos convencidos de que el TAD iba a suspender el proceso electoral. Algo pasó. Mantenían contacto con personas vinculadas al TAD, ya lo sabíamos. El fútbol español no se merece esto y espero que seamos lo suficientemente inteligentes para que el 'villarismo', un sistema clientelar, no continúe. Ha hecho mucho daño", señaló.

Por último, Tebas valoró la información publicada este martes por El Confidencial, en la que se apunta a que Albert Soler, actual directivo del FC Barcelona y ex Secretario de Estado para el Deporte, podría haber presionado al actual presidente del CSD, José Ramón Lete, para que permitiese la continuidad en la presidencia de Villar. "Espero que sea un desliz. Parece ser que Albert Soler habló con su entorno, incluido Joan Gaspart", aseguró.

"El TAD en un momento iba a suspender el proceso electoral, y luego hace un triple salto mortal para salvar el proceso electoral. Hay que cambiar esa del pasteleo y el amiguismo, a mí me pone malo. Lo de la 'familia del deporte' no me gusta nada, es un término siciliano, hay que radicar ese término del deporte", concluyó.