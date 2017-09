Valverde baja al Barcelona de la nube: "No ha sido tan sencillo como ha parecido"

Sobre Messi: "Que haga cuatro goles no es noticia, lo viene repitiendo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que el hecho de que Leo Messi haya hecho cuatro goles en la victoria contra el Eibar en el Camp Nou (6-1) "no es noticia", ya que es "una constante" en su carrera y lo consigue porque "le encanta el fútbol y disfruta", y ha afirmado que el triunfo ante el conjunto armero no ha sido "tan sencillo como dice el marcador".

"Que haga cuatro goles no es noticia, lo viene repitiendo. Tiene una constante dentro de su carrera, lo repite muchas noches. Hacerlo y repetirlo es lo difícil. Eso es porque le encanta el fútbol y disfruta", declaró en rueda de prensa. "Messi da igual dónde le pongas, va a convertir una jugada que parece que no pasa nada en algo que va a pasar. Ya no sé qué decir de Messi", afirmó.

El técnico azulgrana hizo una lectura del duelo y advirtió de que no fue "tan sencillo" como parece. "Hoy hemos jugado de una manera diferente a como lo hicimos el otro día, no estaba Luis. Hoy era un partido en el que ellos lo habían planteado con una presión alta, nos ha costado salir en algunos momentos. En el segundo tiempo hemos tenido algo más de ritmo. No ha sido tan sencillo como dice el marcador", señaló.

Además, el preparador vasco alabó el partido realizado por Paulinho. "Paulinho tiene un perfil diferente a otros jugadores. Es un jugador más de fuerza que de posición. Intentamos tener varios perfiles para, según el partido, jugar con ellos. Ha empezado con más dificultades, pero poco a poco ha ido entrando, el gol le ha ayudado. Esperamos que nos siga ayudando", manifestó.

Por otra parte, habló de la nueva posición de Aleix Vidal, más adelantada. "En la Supercopa jugó de lateral y en la pretemporada también jugó de lateral. En los últimos partidos ha jugado más adelante. Tiene la versatilidad suficiente para jugar más adelante", explicó, antes de dar su opinión sobre Semedo. "Semedo es un jugador muy fuerte y rápido. Con espacio a la espalda nos puede ayudar, como en el ataque. Ha tenido un periodo de adaptación porque vino antes", subrayó.

Valverde también explicó que Luis Suárez no disputó el encuentro para que pudiese descansar. "Le va a venir bien esta parada de hoy. Se encuentra bien y he estiado que le venía bien un poco de descanso", expresó.

En otro orden de cosas, no se mostró preocupado por el hecho de que el equipo pueda bajar el ritmo tras un inicio arrollador. "No tengo demasiado miedo de que el equipo esté demasiado bien. Ya veremos después", indicó, antes de tirar de ironía para valorar el penalti a Nélson Semedo que supuso el 1-0. "Tengo una perspectiva malísima", concluyó.