Mendilibar: "Messi aparca en sitios donde es muy difícil pararle"

20/09/2017 - 1:06

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha asegurado tras la derrota de su equipo ante el FC Barcelona en el Camp Nou (6-1) que la clave del encuentro ha estado en la calidad de Leo Messi, un jugador que "marca diferencias" y que "aparca en sitios donde es muy difícil pararle", además de asegurar que el "penaltito" que provocó el 1-0 no lo hubiesen contado en caso de sufrirlo el contrario.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Hay un jugador que marca diferencias, punto, ya está. Y las puede marcar en cualquier momento. A veces tiene más espacio por cómo defendemos y lo sabe aprovechar mejor. Es muy listo, aparca en sitios donde es muy difícil pararle; se va del lateral que ha subido, coge zonas intermedias, a la espalda de mediocentros contrarios, juega 80 minutos andando y los 10 restantes saca la velocidad que tiene y te hace lo que hace. Es un grandísimo jugador", declaró tras el encuentro.

Por otra parte, sobre el penalti sobre el portugués Nélson Semedo que supuso posteriormente el 1-0 de Messi, el preparador vasco fue muy claro. "Penaltito, que se pita a favor de quien se pita. Si fuese al revés no se hubiese pitado, aunque eso no te lo va a decir el árbitro. Eso es lo que más rabia te da, que no necesitan ayuda de ningún tipo. Pero después de seis, ¿vamos a empezar a protestar por ese?", señaló.

Además, Mendilibar se lamentó de irse de vacío a pesar de la buena labor de sus jugadores. "Haces ocasiones, pegas dos palos, en el primer tiempo tienes ocasión antes que ello, mano a mano con el portero... La diferencia está en marcarlos. Pero estoy contento. Vienes al Camp Nou y no cambias tu estilo de juego. Hemos hecho cosas buenas. Seguramente habrá partidos en que jugando así ganemos, y bien", subrayó.

"Te vas con 2-0 al descanso, 3-0 te meten rápido, y ahí sí que te hundes un poco anímicamente. Sabes que lo único que te queda por hacer es aguantar y que no te metan muchos más. Hemos tenido el acierto de meter uno, pero cada ataque tuyo, si no lo finalizas bien, a la contra te viene la ocasión de ellos. Cuando hemos dado la cara ha venido la vuelta. Es el Barça y, sobre todo, es Messi", concluyó.