Bordalás: "Balaídos es un campo complicado para cualquier equipo"

Getafe (Madrid), 20 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el estadio de Balaídos, donde se enfrentarán al Celta en la quinta jornada de Liga, "es un campo complicado para cualquier equipo" y destacó que intentará sumar tres puntos ante un rival "de gran nivel".

El Getafe nunca ha ganado en Balaídos, un estadio que se le atraganta después de seis visitas en las que sólo arrancó un par de empates y cuatro derrotas. Sin embargo, pese a que conoce la dificultad de la empresa, Bordalás dijo que sus hombres intentarán llevarse la victoria.

"Esperamos un partido de dos equipos que quieren ganar y que necesitan sumar puntos. Estamos en el inicio del campeonato. Balaídos es un campo complicado para cualquier rival. Son un buen equipo que nos va a poner dificultades. Pero hemos mostrado un buen nivel en este inicio de campeonato. Va a ser un partido bonito", explicó.

El técnico del conjunto azulón declaró haber sacado "buenas conclusiones" de la última derrota ante el Barcelona por 1-2 en la pasada jornada de Liga y afirmó que se aprende tanto de los partidos perdidos como de los ganados.

"Tenemos que quedarnos con lo bueno. El equipo hizo cosas muy buenas el otro día. Ahora nos centramos en el partido de mañana, que difícil y ante un rival de un gran nivel que necesita sumar puntos. Nosotros también. Estamos en una buena dinámica. A ver si somos capaces", manifestó.

Además, no quiso hablar sobre las declaraciones de algunos componentes del Barcelona, que se quejaron del estado del estado del césped del Coliseum Alfonso Pérez: "No comento, es algo que ya ha pasado y sólo centrarnos en el presente. No tengo nada que decir".

Respecto a la lesión del japonés Gaku Shibasaki, que tuvo que abandonar el choque ante el cuadro azulgrana en la segunda parte, dijo que hay que tener "cautela" hasta que se hagan las segundas pruebas médicas que darán información sobre el verdadero alcance de sus dolencias.

"Somos optimistas, el chico se encuentra bien. Tras las primeras pruebas, parece que hay que ser optimistas. Hay que esperar a las segundas. Siempre que se pierde a un jugador, se pierde mucho. Para nosotros es un gran jugador. Pero no me suelo lamentar. Tenemos que afrontarlo. Esto forma parte del fútbol y hay gente que desea participar y ayudar al equipo".

Entre ellos, según reconoció, podría estar Francisco Portillo, que podría ser titular para sustituir al futbolista nipón: "Va a entrar algún futbolista que no ha participado en los primeros partidos de competición. Alguno que pueda aportar frescura, ilusión. Portillo ya ha participado a lo largo de la temporada pasada, es buen jugador y puede tener minutos, sin duda".

También resaltó que los jugadores del Celta son de "muchísimo nivel" y dejó claro que a lo largo de las últimas temporadas, a nivel ofensivo, los futbolistas del cuadro gallego han estado a gran altura.

Vamos a intentar hacer un buen partido. Vamos con esa intención, con la idea de sumar alguna victoria. Ellos tienen bastantes registros, muchos argumentos, es un equipo que muchos jugadores llevan tiempo juntos y se conocen bien. Tienen muchas bazas, la salida del balón la interpretan bien", comentó.

"En los últimos partidos caímos ante dos equipos de Champions siendo mejores en el computo global, sobre todo contra el Sevilla. Tienen mucha pegada y nos marcaron en momentos muy similares y sin poder de reacción. De eso también se aprende y tenemos que mejorar en ese aspecto en los últimos minutos, sobre todo ante equipos de esa calidad", concluyó.