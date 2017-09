Unzué: "La situación no es tensa pero tampoco la esperada"

Vigo, 20 sep (EFE).- Juan Carlos Unzué, técnico del Celta, afirmó en la víspera de recibir al Getafe en Balaídos, que la situación de su equipo no es "tensa" aunque "tampoco la esperada", por eso no ocultó la importancia de sumar la segunda victoria del curso ante el conjunto que dirige José Bordalás.

"Cuando no consigues puntuar evidentemente nada mejora en cuanto a la puntuación pero también en cuanto a la autoestima o la necesidad. Pero esto es fútbol y aquí también se ven los jugadores, en las dificultades hay que intentar mostrar el máximo nivel", manifestó el preparador celeste en su comparecencia ante los periodistas.

Unzué, quien dejó entrever que ni el mediocentro serbio Nemanja Radoja ni el delantero sueco John Guidetti podrán reaparecer mañana, dijo que no notaba nerviosos a sus jugadores a pesar de haber ganado únicamente uno de los cuatro primeros partidos de Liga.

"Hasta ahora no tengo la sensación de que sea un problema de falta de confianza en lo que vamos transmitiendo y en lo que vamos intentando ejecutar. Y espero que no entremos en ese punto porque entonces si será más difícil estar cerca de tu máximo nivel", indicó el entrenador del Celta, quien a nivel individual tampoco se siente preocupado.

"Preocuparme no me preocupa nada; ocuparme el Getafe porque es un equipo muy interesante y su inicio de Liga así lo dice aunque los resultados no hayan sido los que quisiera su entrenador. Contra el Sevilla y el Barcelona, dos grandes rivales, ha merecido más de lo que ha conseguido", apuntó.

El entrenador del Celta espera un partido "muy difícil" en el que, a su juicio, sus jugadores van a necesitar ofrecer su "mejor nivel de atención pero también de agresividad porque el rival lo tiene de serie"

"Los dos equipos necesitamos los tres puntos, nosotros quizás más porque venimos de una derrota y jugamos en nuestra casa", subrayó el técnico celeste, quien indicó que hay futbolistas que jugarán mañana de inicio y no lo harán el domingo contra el Eibar.