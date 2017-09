Machín: "El partido contra el Barcelona no es el que más me ilusiona"

Leganés (Madrid), 20 sep (EFE).- Pablo Machín, técnico del Girona, habló acerca del próximo duelo que deberá medir a su equipo contra el Barcelona después de lograr un punto en su visita al campo del Leganés.

"No me queda otra obligación que rotar si queremos competir y más contra un equipo que a nadie le escondo nada si digo que es muchísimo mejor que nosotros. Era importante no afrontar ese partido sin haber conseguido ningún punto aquí. No es el partido que más me ilusiona, a la afición del Girona igual sí. Pero lo tenemos que competir".

"Mi experiencia me dice que la única vez que he estado en Primera, con el Numancia, conseguimos ganar a aquel 'dream team' de Guardiola. ¿Por qué no lo vamos a poder repetir?. Pondremos de nuestra parte pero la dificultad va a estar ahí", declaró.

En esa línea, indicó: "No me hace ilusión porque opciones de ganar tengo pocas y lo que me ilusiona y para lo que trabajo es para ganar. La fiesta de que vengan Messi, Iniesta y todos los fenómenos del mundo me va a dar poco. Además la afición quizás este más pendiente de ver cuánto mide cara a cara Messi y de qué alto es Piqué que no de lo que tiene que hacer que es animar a su equipo".

"No es el partido que más me ilusiona del mundo. Lo mismo diré cuando venga el Real Madrid. Quiero competir bien, ganar y los partidos en los que tenemos más opciones no son esos dos", agregó en rueda de prensa.

Sobre el empate conseguido en Butarque, afirmó: "Ir pasito a pasito en Primera es importante. Es nuestro primer punto fuera y lo tenemos que valorar. Nos ha costado la vida en el aspecto físico porque hemos hecho un esfuerzo titánico".

"Para conseguir todos los puntos que nos den la permanencia vamos a necesitar dar casi la vida. Me voy satisfecho porque el resultado se puede considerar justo. Venimos de unos partidos en los que hemos hecho más méritos de los puntos que llevábamos", completó.

Machín valora como positivo el resultado: "Sobre todo para nuestra autoestima, para reforzar la idea de juego que tenemos. Antes no hemos conseguido los puntos que merecíamos y sabemos que muchas veces las sensaciones no se corresponden con el resultado".

"Queríamos eso, sobre todo no perder. Vamos a todos los campos a intentar ganar, no ha podido ser, y ahora afrontamos de la mejor manera posible uno de los partidos más complicados que vamos a tener", explicó también.

Sobre la falta de gol, dijo: "Creo que hemos sido eficaces en nuestro área pero no lo hemos conseguido ser en la rival. Alguna ocasión clara hemos tenido como para decantar la balanza. Estos partidos se deciden en el acierto o en algún error, que afortunadamente no los hemos tenido".

"Que no marquemos me preocupa a mi y a otros muchísimos equipos que tienen muchas más posibilidades para hacer esos goles. Las ocasiones las tenemos, hoy podíamos haber hecho un gol y haciendo un partido serio defensivamente podíamos haber conseguido la victoria", subrayó.

Además lamentó que su equipo haya tenido menos descanso que el contrario entre partido y partido: "No es cuestión de quejarse porque la liga es como es. Sí que no es normal que tengamos dos días menos que el rival pero son circunstancias del calendario".

"Son pequeños detalles que seguramente cuando se hacen los calendarios no se piensan y menos cuando somos un equipo pequeño pero para nosotros es muy importante. Si queremos competir en igualdad contra equipos que nos superan en muchas más cosas, por lo menos en estos pequeños aspectos es importante que estuviésemos igualados", comentó.