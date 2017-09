Garitano: "Hasta la fecha las cinco jornadas que llevamos han estado bien"

Leganés (Madrid), 20 sep (EFE).- Asier Garitano, técnico del Leganés, hizo balance de las actuaciones de su equipo durante las cinco primeras jornadas de liga tras el empate cosechado ante el Girona en Butarque.

"Analizo las cosas cada partido y muchas veces cada entrenamiento. Hasta la fecha las cinco jornadas que llevamos han estado bien. Hemos tenido momentos en todos los partidos para poder sacarlos adelante. Siempre hemos estado metidos en todos los partidos. Eso es importante para nosotros", dijo en rueda de prensa.

El entrenador sigue aprovechando estas primeras jornadas para ver en acción a algunos de los fichajes: "Seguiremos la línea. Yo creo que la línea es buena. Tenemos unos buenos ritmos de Primera, estamos cambiando cada jornada a algunos jugadores que necesitamos verlos y eso no suele ayudar a los mecanismos de equipo. Por eso vamos a pasar, lo hemos pasado siempre en el Leganés desde que estoy yo y va a ser así hasta las siguientes jornadas".

"Tenemos mucha gente que acaba de llegar y a la que le faltan minutos y partidos. Las cosas que otros equipos las suelen hacer en pretemporada nosotros las tenemos que ir haciendo sobre la marcha. Nos ha ido bien, estoy contento. Espero que cada vez el equipo vaya a mejor", añadió.

Uno de esos jugadores es el marroquí Amrabat: "Está para poder jugar noventa minutos. El problema no es el tema físico, tiene que ir conociendo a los compañeros, sobre todo los del centro del campo para adelante. No solo lo que hagan ellos sino el conocimiento de sus compañeros hacia él. Le iremos dando su espacio, sus minutos, veremos lo que puede dar. Pero con tranquilidad".

Sobre el empate contra el Girona, opinó: "Valoración positiva, cortamos la racha de dos partidos sin sumar. Para nosotros es muy importante. A partir de ahí, pensar en el siguiente partido, recuperar a la gente e intentar llegar en las mejores condiciones el domingo ante Las Palmas".

Los suyos se fueron sin ver portería: "Nos preocuparía si no somos capaces en cada partido de generar una, dos o tres ocasiones porque no creo que vayamos a tener muchísimas más. Normalmente jugadores como Szymanowski suelen tener el acierto que hoy no han tenido. También ellos han tenido situaciones muy claras. Es el fútbol pero yo estoy contento de cómo van las cosas".

Garitano no valoró dónde puede acabar a final de temporada el que ha sido su rival: "No sé dónde va a estar el Girona. Se está adaptando increíblemente bien y cuando acabe la primera vuelta veremos en qué situación está".

"No sé lo que va a hacer pero sí sé que es un gran equipo, que trabaja bien, que se ha adaptado bien, que está compitiendo bien. A todo el mundo le va a costar poder sacar los partidos adelante", completó.

Asimismo descartó que haya desilusión entre los aficionados: "Aquí no están desilusionados. Estamos en Primera con los mejores, es algo que muchos no creían que lo iban a ver. Durante el partido puede gustar algo más o menos pero la gente de Leganés va a estar siempre con el equipo".

"Y en los momentos más difíciles, más. Si no, no tendremos opciones de volver a ver estos partidos en Primera e iremos cada vez más abajo. Eso no creo que la gente de Leganés lo quiera o lo vaya permitir", agregó.