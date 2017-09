Crónica del Real Madrid - Real Betis, 0-1

21/09/2017 - 0:33

El Real Madrid se frena en seco Un gol de Sanabria en el minuto 94 da la victoria al Betis y pone fin a la racha goleadora madridista

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Real Betis protagonizó una de las grandes sorpresas de lo que va de temporada tras derrotar este miércoles por 0-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con un gol de Antonio Sanabria en el minuto 94, que otorgó la primera victoria al club sevillano en el feudo blanco en 19 años y que alargó el mal arranque liguero como local del actual campeón, que se quedó sin marcar por primera vez en 74 partidos.

Tras la importante victoria cosechada el fin de semana pasado en Anoeta, los de Zinédie Zidane llegaban a la quinta jornada de LaLiga Santander con la idea de prolongar las buenas sensaciones y lograr la primera victoria de la temporada como local, tras los empates ante Valencia y Levante.

Sin embargo, como ante los dos equipos valencianos, el equipo falló en su mejor virtud, esa que le había hecho marcar en 73 partidos seguidos y que soñaba con ampliar en la vuelta de Cristiano Ronaldo. No fue por falta de actitud ni de ocasiones, pero Antonio Adán cumplió con su trabajo ante el equipo el que se crió y Quique Setién, con la lección aprendida del año pasado con Las Palmas, supo imponer su estilo para encontrar el gol de Sanabria con su rival volcado.

No tardaron en volver los fantasmas al Bernabéu, feliz del retorno de Cristiano Ronaldo, aunque el portugués no estuvo para nada acertado. Ya en el minuto 2, el Betis, con muchas rotaciones como estaba previsto y sin Joaquín, Guardado o Sergio León en el once, tuvo una contra que terminaba con Sanabria delante de Keylor Navas. Al delantero bético se le hizo de noche y Carvajal sacó bajo palos su remate.

Pasado el susto inicial, los merengues se hicieron con el control del partido, pero sin claridad una vez pasada la línea de tres cuartos, aunque si el partido se fue al descanso sin ocasiones no fue precisamente por la falta de ocasiones, especialmente en el lado local.

La más clara fue de Isco al borde del descanso, cuyo disparo tras un buen recorte fue repelido de manera magistral por Adán. Antes, Modric, muy liberado en ataque gracias a la compañía de Kroos y Casemiro en la medular, gozó de dos buenas oportunidades para adelantar a los blancos en el marcador, primero con una cabalgada desde su propio campo que culminó con un tiro al lateral de la red y después un remate a centro de Carvajal que se marchó rozando el travesaño.

Sin embargo, y a pesar del dominio madridista durante los primeros 45 minutos, fueron los de Quique Setién quienes tuvieron las oportunidades más claras. Además de la ya mencionada ocasión de Sanabria en el minuto 2, solo la mano salvadora de Keylor Navas evitó que el Betis ser marchara ganando al descanso gracias a un tiro ajustado a la escuadra derecha de Fabián en el minuto 34.

EL REAL MADRID ENCIERRA AL BETIS

El partido siguió la misma tónica tras el descanso y aunque Cristiano mandó a las nubes un centro de Bale que solo tenía que empujar, el número de ocasiones blancas se redujo drásticamente, todo lo contrario que su dominio ante un Betis al que le costaba enlazar los contragolpes y frenar el ímpetu local teniendo la pelota.

Las prisas y los nervios llegaron a un Chamartín que presentó un ambiente muy crispado. A partir del minuto 70, el Real Madrid se volcó sobre la portería de Adán, aunque sin premio, en buena parte por culpa de su exguardameta que en el minuto 74 envió al palo un precioso remate de tacón de un Bale nuevamente gris.

En los últimos diez minutos, el Real Madrid, con la mala noticia de la lesión de Marcelo y atropellado por las prisas, se diluyó. Los cambios de Zidane, entre ellos Borja Mayoral, no funcionaron, mientras que la entrada de Joaquín aumentaron el peligro de los verdiblancos.

Con los locales volcados en busca de la victoria, Sanabria avisó un gol bien anulado, pero luego no perdonó en el descuento. Barragán colgó un balón desde la derecha a la espalda de la defensa y el delantero no perdonó para silenciar el Bernabéu y dejar al Real Madrid ya a siete peligrosos puntos del FC Barcelona.

FICHA TÉCNICA

--RESULTADO: REAL MADRID, 0 - REAL BETIS, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo (Mayoral, min.73); Casemiro, Kroos, Modric (Lucas Vázquez, min.73), Isco (Asensio, min.67); Bale, Cristiano Ronaldo.

REAL BETIS: Adán, Durmisi, Feddal, Mandi, Barragán; Fabián (Joaquín, min.80), Javi García, Camarasa (Guardado, min.44); Tello, Sanabria, Francis (Boudebouz, min. 61).

--GOL.

0-1, minuto 94. Sanabria.

--ÁRBITRO: Mateu Lahoz (C.Valenciano). Amonestó a Tello (min.37), Mandi (min.38) y Feddal (min.59) en el Real Betis.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.