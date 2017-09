Zidane: "El año pasado ganamos sin merecerlo y ahora al revés, pero no ha sido un mal partido"

21/09/2017 - 0:58

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, lamentó que no supieran aprovechar "las 26 ocasiones de gol" que tuvieron en la derrota ante el Betis, frente que al que no firmaron "un mal partido" y al que el año pasado ganaron "sin merecerlo y ahora ha sido al revés".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"El análisis es que el balón no ha querido entrar. Hemos tenido 26 ocasiones de gol y no ha querido entrar, esto es el fútbol. No hay que dar más vueltas porque no ha sido un mal partido. Si metemos alguna hubiera sido distinto. El año pasado ganamos sin merecerlo y ahora al revés. Hay que estar tranquilo", señaló Zidane en rueda de prensa.

El francés dejó claro que, pese a no haber ganado todavía en LaLiga en el Bernabéu, juegan "cómodos" ante su público. "Simplemente la pelota no quiere entrar porque ocasiones tenemos y corremos bien. No ha sido un gran partido, pero los jugadores han corrido muchísimo", comentó.

"Duele perder porque aunque a lo mejor no merecíamos ganar y el gol en el último minuto duele. Esto es muy largo, acabamos de empezar y vamos a seguir con el trabajo y pensar en el siguiente partido", prosiguió.

'Zizou' cree que en los "10-15 primeros minutos de la segunda parte" estuvieron "mucho mejor". "Tuvimos ocasiones para marcar. Después, cuando no tienes ocasiones nos precipitamos un poco. Es el tercer partido en casa y si no puedes marcar tú primero se complica un poco la cosa. El análisis que hago no va más allá de eso", aseveró.

"No hay motivos para estar preocupado. Venimos de un gran partido en San Sebastián y el sábado intentaremos hacerlo otra vez", añadió Zidane, que insistió en no "reprochar a los jugadores que vayan a por el partido". "El gol del final no es porque defendemos mal. Puede pasar que tras 90 minutos de esfuerzo puedas perder la marca", zanjó.

Con todo, el técnico madridista intentó llamar a la calma. "Me duele perder a Marcelo y la falta de gol. Hay que aceptarlo y estar tranquilo ahora. Sé que muchos no entenderán esto, pero lo más importante es la tranquilidad. Seguro que vamos a tener días mejores", concluyó.