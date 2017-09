Vitolo se esperaba que el Pizjuán le "pitase" y vio "normal" las entradas de sus excompañeros

21/09/2017 - 1:09

El delantero de la UD Las Palmas Víctor Machín, 'Vitolo', reconoció que no esperaba que la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán le recibiese de forma amable tras lo ocurrido este verano y restó importancia a la dureza que recibió en el campo porque sus excompañeros no le iban a "poner un campo de flores".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Me esperaba que me pitasen, aunque después de cuatro años aquí, no es cómodo. El Sevilla me dio mucho y yo a ellos también, le tengo mucho cariño al Sevilla", señaló Vitolo tras la derrota en declaraciones recogidas por la web de su club.

El internacional sufrió un duro marcaje de sus excompañeros, sobre todo por parte de Mercado, pero no quiso polemizar porque "todo queda en el campo". "Es normal, tienen que hacer su trabajo, no me van a poner un camino de flores", añadió, lamentando que "la grada les alienta".

"Notaba alguna molestia y no estuve con la confianza que tengo cuando estoy bien del todo", sentenció Vitolo que espera que sus problemas físicos "nos sean nada". "Me noté algo y espero recuperarme lo antes posible", deseó.