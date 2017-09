Ramos: "Hay que hacer autocrítica y pensar en que se puede mejorar"

Madrid, 20 sep (EFE).- Sergio Ramos, central del Real Madrid aseguró hoy que el equipo tiene que "hacer autocrítica" y pensar en que puede "mejorar" la plantilla blanca tras no haber ganado aún en Liga en el Santiago Bernabéu.

"Es cierto que es un comienzo jodido, para preocuparte. Es alarmante porque es raro que estos tres partidos en casa no se ganen, a priori con rivales que en otras ocasiones se llevan otro resultado del Bernabéu", dijo Ramos en zona mixta tras la derrota de esta noche ante el Betis por 0-1.

"Hay que hacer autocrítica y pensar en que se puede mejorar el fútbol que estamos haciendo, sobre todo aquí. Tenemos que pasar página y pensar en el siguiente", añadió.

Además, aseguró que en los partidos que disputen en el Bernabéu "solo hay que conformarse con ganar". "Deberíamos de darle más importancia a cada encuentro en nuestro estadio y con nuestra afición. De aquí se deben escapar pocos puntos y no tenemos que conformarnos con el empate", indicó.

Ramos resaltó que tienen que seguir "trabajando" y "confiando" en ellos mismos.

"Somos los mismos jugadores que hace un mes y medio que estábamos ganando títulos. Hay que mantener la calma, estar unidos y creer en nosotros", señaló.

El sevillano sostuvo que en el partido de esta noche "ha fallado la puntería de cara al gol".

"El equipo ha hecho todo lo posible, ha dado la cara y se han generado ocasiones que en otros partidos el resultado hubiese sido bastante alto", confesó.

"Hoy ha sido de esos partidos en los que el balón no quiere entrar. Es un capítulo que hay que pasar pero el libro no se ha acabado, esto es muy largo y hay muchos puntos en juego", aseguró.

"Tenemos una gran plantilla a pesar de las bajas que estamos teniendo, que no son excusa. Hay jugadores que completan al equipo y siempre salen a dar la cara. Vamos a salir de esto. Hay que confiar, estar unidos y sobre todo pasar página cuanto antes y pensar en el siguiente", manifestó.

"Cuando los resultados no acompañan es más fácil hablar de todo. Si hoy se hubiese ganado fácil al Betis no se hablaría de esto. Tenemos una plantilla muy buena y muy completa y yo creo que a día de hoy no necesitamos nada", dijo el camero al ser preguntado por si al Real Madrid le hace falta un 9.

El brasileño Marcelo Viera se retiró lesionado del campo por problemas en la parte posterior del muslo izquierdo y entró en su lugar Lucas Vázquez.

"Era un cambio que estaba hecho y ha surgido la lesión de Marcelo y nos hemos adaptado como hemos podido. Eso te hace sufrir más las contras, que era lo que más temíamos del Betis", reconoció.

"Hay veces que salen bien unos cambios y a veces salen bien otros. Yo no soy quien para decidir quién sale y quién no. Para eso está el entrenador, para decidir quién sale y en qué momento", declaró.

"Cuanto más hablemos de los árbitros es incluso peor. Hay que tener respeto al colegiado y que lo intenten hacer lo mejor posible. Es mejor mantenerse al margen, no es bueno darles protagonismos. No me sorprende que no nos piten penaltis y al Barcelona sí, pero si hubiésemos marcado tres goles no nos estaríamos lamentando", dijo cuando fue preguntado por la labor de los colegiados.

Para Ramos, los siete puntos que le separan del Barcelona no es una gran distancia.

"Hemos remontado otras veces distancias mayores. Hay que pensar en lo siguiente", finalizó.