Choque en el Real Madrid tras perder entre el Betis: Sergio Ramos llamó al orden a Casemiro

Lo de Ramos en defensa es de traca desde hace 14 años.



Solo tapado por el empate de Lisboa.



Ayer rompe el fuera de juego, porque estaba cansado. De tanto subir y bajar, llegaba a defender tarde, y cuando llegaba no podía con las botas.



Se olvida de su misión que es defender.



En Lisboa empató, pero era un partido que no se hubiera ido perdiendo si no pierde la marca a Godín. Le dejó solo y esto propició la cantada de Casillas. Pues Casillas se queda a media salida al ver a Godín solo y ver que podía llegar Kedhira. Que tampoco llegó. Pero el que marcaba a Godín era Ramos.



Y en los últimos años le ha salvado también la gran media que tenemos, que no deja llegar casi balones atrás.



Así y todo Ramos concede siempre dos ocasiones por partido clarísimas, al contrario.



Pasaba lo mismo anteriormente con la selección española. Pero en el último mundial y última Eurocopa sin la media antigua nos llegaron ya y vimos lo que pasó. Holanda nos metió 5 y Chile 2.