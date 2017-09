Benzema: "¿Me falta gol? Un delantero moderno es más que gol"

El galo posa como jugador renovado hasta 2021 en el Real Madrid

Asegura que está acostumbrado a las críticas: "Es parte de mi vida"

Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, aseguró este jueves en rueda de prensa tras firmar su renovación hasta el 30 de junio de 2021 que "un delantero moderno es más que gol".

El jugador del conjunto blanco es consciente de las críticas que recibe casi en cada temporada desde que llegó al club presidido por Florentino Pérez en 2009. Sin embargo, Benzema recoge esas críticas como un aliciente para mejorar y reconoció que son inevitables en un club de la importancia del Real Madrid.

"Es parte de mi vida. Hay crítica y eso te permite estar al alto nivel. Estoy aquí, sé como es. En este club hay mucha crítica y no pasa nada. Es parte de mi vida. Estoy aquí para trabajar y ya está. Cuando la gente me critica, ellos esperan más cosas de mí. Yo veo como puedo hacer más y trabajo para mejorarlo. No voy a decir que no es nada, pero te permite estar al más alto nivel", dijo.

El futbolista del Real Madrid reflexionó sobre cómo debe ser un delantero en el siglo XXI. A lo largo de los años, en muchas ocasiones ha tenido que defenderse por no ser un jugador que marque muchos goles. Por eso, declaró que el juego de un hombre de sus características tiene otras cosas que son mucho más importantes.

"¿Me falta gol? Depende de como veas el fútbol. Para mí, un delantero moderno no es solo gol. Hay que participar en el juego, abrir espacios para otros, dar asistencias. Hablamos de fútbol, no sólo de goles. Entiendo a la gente que critica porque no meta muchos goles, pero el fútbol son más cosas", explicó.

"Claro que quiero meter más goles, es importante para el equipo, pero también se pueden hacer más cosas. Pienso en el equipo. Trabajo mucho delante de la portería para hacer más goles, pero un delantero moderno tiene que hacer otras cosas relacionadas con el pase, los movimientos y los espacios", agregó.

Asimismo, dijo estar "muy feliz" por haber ampliado su relación con el Real Madrid después de disputar 371 partidos oficiales en el club blanco y convertirse en el octavo máximo goleador de la historia del equipo madridista.

"Cuando miro atrás, pasa el tiempo muy rápido. Es un orgullo mi carrera en el Real Madrid. Voy a continuar para trabajar y ganar títulos. Estoy en el mejor club del mundo y siempre quiero ganar títulos. Cada día me esfuerzo mucho".

Con 29 años, habrá cumplido 33 cuando acabe su nuevo contrato. La idea de Benzema es acabar su carrera en el Real Madrid: "Me gusta el fútbol de mi equipo. Claro que me quiero retirar aquí. Para mí no hay otro club como el Real Madrid. Hay que trabajar mucho para quedarme aquí. Este va a ser mi último club", declaró.

Cuestionado por cuál ha sido su peor año desde que llegó al Real Madrid, reconoció que 2009, cuando llegó al club blanco, fue el más complicado porque su adaptación fue difícil: "Tenía 21 años y no conocía nada de Madrid. No hablaba nada de español. Sólo con el fútbol no es suficiente".

También habló sobre la actualidad del Real Madrid, a siete puntos de distancia del Barcelona en la Liga después de perder este jueves 0-1 ante el Betis y aseguró que en un club siempre hay derrotas y no tienen que saltar las "alarmas" a la vez que sentenció que la mejor respuesta será "ganar el próximo partido".

"El inicio no ha sido bueno. Pasa en todos los grandes equipos, tengo confianza en mi equipo, estamos bien y trabajamos juntos. Es sólo el inicio. Estamos siete puntos por detrás, pero estamos juntos. El año pasado ganamos muchos títulos y somos el Real Madrid. Vamos a arreglarlo el próximo partido", insistió.

Su interés por regresar a la selección francesa después de una temporada sin ser incluido en una convocatoria de su país también fue motivo de análisis para el delantero del Real Madrid, que expresó su deseo de ser llamado por Didier Deschamps.

"Soy un competidor y siempre me gusta cuando la selección me llama para ir. Cuando todos tus compañeros se van a la selección y te quedas aquí, para un jugador como yo, es difícil. Tengo que hacer un buen trabajo aquí para regresar pronto", comentó.

"Siempre creo que voy a volver, no hay que bajar nunca los brazos, pero eso no quiere decir que es una obsesión. Es cierto que pienso en la selección, pero trabajo día a día en el terreno de juego. No vamos a hablar siempre de la selección francesa. Trabajo aquí, hago lo máximo que puedo", finalizó.