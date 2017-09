Liga de las Naciones y adiós a los amistosos: la UEFA pone patas arriba el esquema del fútbol europeo

Luz verde a un nuevo trofeo que tendrá campeón en años impares

Habrá cuatro divisiones europeas, con sus ascensos y descensos

Cuatro de las plazas para la Euro dependerán de esas divisiones

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Imagen: EFE.

La Liga de las Naciones ya es una realidad. A falta de su presentación oficial en 2018, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha aprobado el inicio de una competición que tendrá campeones en años impares, englobará a todas las federaciones europeas y modificará totalmente el esquema del fútbol del viejo continente. También el acceso a la Eurocopa, trofeo al que, de alguna manera, complementará los veranos previos a su celebración.

El nuevo mapa futbolístico del mundo de selecciones es diferente, algo más complejo, según informa Marcador Internacional. La Liga de Naciones se disputará antes de cada Eurocopa y hará que el verano anterior al evento también haya una gran cita, una especie de 'Final Four' entre los cuatro mejores equipos del continente. Para ello, se aprovecharán las fechas de amistosos internacionales, que quedarán reducidos prácticamente a una presencia tetsimonial que pueda garantizar los enfrentamientos entre continentes diferentes al margen del Mundial, especialmente en fechas de preparación de dichos Mundiales (y Eurocopas).

El punto de partida es la división de las 55 selecciones europeas en cuatro divisiones: A, B, C y D, todas ellas establecidas por el ranking posterior al final de la clasificación Mundial de Rusia. Así, dentro de cada divisón habrá varios grupos. A y B tendrán cuatro grupos de tres equipos, mientras que el C tendrá tres de cuatro y uno de tres. El D, último, estará formado por cuatro grupos de cuatro selecciones. Los equipos jugarán entre sí, en casa y a domicilio, en los meses de seotiembre, octubre y noviembre de 2018.

Los campeones de los grupos B, C y D ascenderán a la siguiente divisón, y los últimos de A, B y C descenderán al anterios (en el caso de la división C, al haber un grupo de tres, los terceros tampoco están a salvo, ya que jugarán una eliminatoria entre sí para determinar el equipo que baja de categoría). Los ganadores de los cuatro grupos de la división A jugarán una fase final en verano de 2019, de la que saldrá el ganador de la Liga de las Naciones, con un importante premio económico. Será en junio de 2019.

La clasificación a la Eurocopa

Tres meses antes, en marzo, comenzará la fase de la clasificación a la Eurocopa 2020, que se celebrará en 13 países diferentes. Esta fase estará relacionada en cierta parte con la Liga de las Naciones. A primera vista, nada cambiará, ya que se construirán 10 grupos de seis y cinco equipos, de los que pasarán a la Euro un total de 20. Es con los cuatro restantes con los que entraré en juego la Liga de las Naciones.

Para determinar estos cuatro puestos, el mecanismo sería el siguiente: en cada una de las divisiones se jugaría (en marzo de 2020) un playoff con los campeones de sus ligas. Si el campeón ya estuviese clasificado por la vía 'tradicional', el puesto correría al segundo de su liga, después al tercero...y si no hubiese equipos disponibles en esa liga, se buscaría un equipo de otra de esa división en función del ranking general de la competición. De este sistema saldrían cuatro nuevos equipos, los que faltan para completar la nómina de 24.

Con este sistema de clasificación, UEFA asegura que, en cada Eurocopa, al menos una de las selecciones de la peor división pueda participar en la Eurocopa. Para ilustrar, y siguiendo el actual ranking de la asociación, una de estas 16 selecciones estaría en la Euro: Lituania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Macedonia, Islas Feroe, Luxemburgo, Letonia, Moldavia, Kazajstán, Liechtenstein, Andorra, Malta, Kosovo, San Marino y Gibraltar.

Aún es un misterio lo que sucederá con la Liga de las Naciones en los años previos a los Mundiales. Podría darse el espejo con la Eurocopa y vincular un serie de plazas europeas al trofeo mundial mediante las posiciones en las diferentes ligas, pero la UEFA aún no ha detallado el procedimiento, que por el momento sigue siendo el mismo. Con el actual número de plazas europeas para los Mundiales (ahora son 13, en 2026 aumentarán gracias a la apertura a 48 escuadras por parte de FIFA, que ha dado el visto bueno a la Liga de las Naciones), parece complicado.