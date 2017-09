Ernesto Valverde condena a Paco Alcácer al ostracismo en el Barcelona

El delantero no convence al entrenador del Barcelona

En el club no descartan una posible salida en invierno

Paco Alcácer, en un partido del pasado curso. Imagen: Reuters.

Con ocho partidos oficiales disputados, el Barcelona de Ernesto Valverde empieza a ser identificable. También las preferencias del técnico, que ha apostado por dar confianza a jugadores como Gerard Deulofeu, Sergio Paulinho, Nélson Semedo o Denis Suárez y todo lo contrario a otros. Del grupo de los olvidados, Paco Alcácer se lleva la palma.

Cuenta Mundo Deportivo que el 'Txingurri' no está nada convencido de la labor del ariete valenciano, al que no está llevando ni en las últimas convocatorias a pesar de que ya se ha recuperado de su gastroenteritis. A día de hoy, el técnico no piensa contar con él e incluso en el club hay quien se plantea una salida en el mercado de invierno.

El delantero solo ha participado en tres partidos: titular ante el Betis en la primera jornada de Liga, media hora en la segunda contra el Alavés y siete minutos en la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Suma casi un mes sin jugar...y es llamativo porque solo ha transcurrido un mes y medio de competición.

Sin Neymar, con Suárez lesionado varias semanas y recibiendo descanso posteriormente, con Dembélé como baja prolongada...las circunstancias dejaban entrever que, además del de Deulofeu, había llegado el momento de dar más confianza a Alcácer. La realidad es todo lo contraria: Valverde no encuentra en el ex del Valencia lo que desea para su equipo.