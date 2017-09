Dani Alves la pifia tras cargar contra la Cadena Cope por el caso Neymar - Cavani

Confundió las declaraciones de Forlán en El Partidazo con opiniones del programa

"Cierren el orto y dejad de hacer polémica con mi nombre", bramó en Twitter

Dani Alves, durante uno de sus primeros partidos con el PSG. Imagen: EFE

Dani Alves, lateral derecho del PSG, no es amigo de callarse para decir lo que piensa. Al contrario. Primero dispara y, habitualmente, luego pregunta. Con el caso Neymar - Cavani ha repetido comportamiento pero, en esta ocasión, se ha equivocado en una pifia que tiene a la Cadena Cope como víctima involuntaria de sus reflexiones.

El programa deportivo nocturno de esta cadena de emisoras, 'El Partidazo', entrevistó este miércoles a Diego Forlán, ex delantero del Atlético de Madrid, para preguntarle por la polémica surgida en París a propósito de la lucha de egos entre Neymar y Cavani.

El ex colchonero, uruguayo de nacionalidad y amigo personal de Cavani, se mostró crítico con la actitud de Neymar y también con la de Dani Alves. El defensa brasileño le 'robó' una pelota a Cavani para dejársela a Neymar y que éste ejecutara una falta peligrosa ante el Olympique de Lyon.

"No tiene sentido que Alves le quite el balón a Cavani para dárselo a Neymar", reflexionó Forlán. La cuenta de Twitter de El Partidazo reprodujo ésta y otras declaraciones de Forlán citando las cuentas de sus protagonistas. Entre ellas, la del propio Alves, que reaccionó con dureza respondiendo a través de esta red social.

El problema es que Alves confundió a Forlán con El Partidazo. Es decir, entendió que lo que dijo Forlán eran opiniones expresadas por este espacio de radio.

"No sé que partido vieron ustedes pero para vuestra información no quite balón a ningún compañero, al revés, ¡a mí me quitaron! Y también para vuestros datos, el último gol de falta de PSG lo hice yo.... así que cierren el orto y dejad de hacer polémica con mi nombre", escribió un Alves que defendió tras el partido de la polémica que en la imagen en la que se ve como le arrebata el balón a Cavani él fue víctima de Neymar (la bola acaba en manos del hombre de los 222 millones) y no su cómplice, como la gran mayoría interpretó.