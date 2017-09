Los cuatro señalados por la crisis liguera del Real Madrid: Zidane y la BBC, bajo la lupa de las críticas

Los cambios del entrenador o su gestión del plan B ya levantan dudas

La BBC no marca diferencias y sigue adoleciendo de un problema de gol

Zidane, Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, bajo la lupa de las críticas por el mal arranque liguero. Imagen: Reuters

El Real Madrid ha iniciado el campeonato de liga atascado como hacía tiempo. La distancia de siete puntos con el Barça, líder del campeonato, se intuyen como un abismo con opciones de remontada remotas. Los tres tropiezos consecutivos del vigente campeón en el Bernabéu (empates con Valencia y Levante, derrota con el Betis) han generado un tsunami de dudas que señalan a cuatro culpables de la crisis.

1.- Zinedine Zidane

El primero al que señalan las dudas es a Zinedine Zidane. El entrenador blanco, uno de los grandes artífices del doblete de la temporada pasada, ha sido criticado por cómo ha gestionado el once y los cambios en los primeros partidos del campeonato, especialmente en los dos últimos como local.

Frente al Levante, tras el parón por las selecciones, el francés hizo rotaciones, pero lejos de hacerlas usando el 'plan B', tiró directamente del 'plan C', lo que provocó un equipo plano y de poca profundidad que no llegó a asediar la meta granota.

Este miércoles, ante el Betis, el lío llegó con los cambios. Zidane retiró a Isco y Modric (éste después de confundirse y dejar 12 jugadores sobre el césped), lo que restó temple y pausa al equipo. Eso, unido al sainete de poner un futbolista de más en el campo no lo dejó en buen lugar.

2.- Gareth Bale

Se quejan en el Real Madrid que se ha convertido en una especie de pim-pam-pum del equipo blanco, con quejas constantes ante su rendimiento. La realidad es que los números de galés están ayudando a que le caigan críticas.

Con Cristiano sancionado y Benzema, lesionado, el de gales no ha sabido coger el testigo del liderazgo merengue y no ha marcado las diferencias como debería. Zidane lo sabe y pide paciencia para que vuelva el mejor Bale. Cuatro meses, en concreto. Mientras, su falta de puntería continúa. Ante el Betis pudo hacer un golazo de espuela con la derecha, pero la pelota no entró. Sigue negado ante la meta contraria.

3.- Karim Benzema

Su lesión frente al Levante le hace tener menos responsabilidad que el propio Bale, pero lo cierto es que el arranque de curso de Karim, incluyendo la pretemporada o las supercopas, no ha sido el esperado. En esos duelos le ha costado ver puerta. A ello hay que unir que sus problemas físicos han reaparecido sin tener un sustituto, lo que hace más complicado gestionar el arranque del campeonato.

En Liga no vio puerta en ninguno de los dos duelos y medio que ha jugado, con alguna otra acción en la que dejó ver falta de instinto asesino.

4.- Cristiano Ronaldo

El portugués regresó ante el Betis tras su larga sanción. Su retorno se esperaba como una solución a los problemas de puntería del Real Madrid. Pero no tuvo su día. Desacertado, intentó constantemente hacer gol, pero no vio meta apenas 24 horas después de la exhibición de Messi, con cuatro goles frente al Eibar.

El festival de puntería de 'La Pulga' contrastó con el desatino de CR7. El luso no dio el salto de calidad que se esperaba y eso le costó al Real Madrid no sacar ni un punto contra un rival inferior.