Simeone: "Debemos acompañar el enorme esfuerzo que está haciendo el club"

22/09/2017 - 13:13

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, valoró antes de la visita del Sevilla este sábado al Wanda Metropolitano el "enorme esfuerzo" que está realizando su club para conseguir un equipo competitivo, con el nuevo estadio, su propia renovación o el fichaje de Diego Costa, esperando que sus jugadores y él "acompañen" este trabajo conjunto para el éxito del equipo.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"El club está dando un paso importante y ahora nosotros, desde dentro, debemos seguir acompañando ese enorme esfuerzo que está haciendo el club. Ya sea por el estadio, por los jugadores importantes que se han quedado o también el entrenador", señaló Simeone en rueda de prensa.

El club ha conseguido conformar una plantilla competitiva, algo que puede generar recelos dentro del vestuario, aunque Simeone no lo considera "grave, sino todo lo contrario". "Los equipos importantes crecen a partir de futbolistas importantes y estos jugadores saben que en este tipo de clubes hay una gran competencia", añadió.

Era inevitable que Diego Costa, después de un principio de acuerdo con el Chelsea, saliera en rueda de prensa. "Oficialmente no me han dado la noticia de que esté con nosotros y solo sé todo lo que ustedes han visto, que se está trabajando con el Chelsea, aunque lo único que me importa ahora es el Sevilla", reconoció el entrenador argentino.

Precisamente, sobre el rival del próximo sábado, Simeone reconoce que el Sevilla "seguro peleará por los mejores lugares" y que buscará, "como siempre", llevar el partido hacia donde el Atlético de Madrid se sienta "más cómodo". El técnico reconoce además la calidad de la plantilla sevillista gracias a un medio del campo que favorece la idea de juego de su compatriota y colega del conjunto de Nervión.

"Berizzo es un entrenador con jerarquía que ha demostrado siempre saber renovarse, como en el Celta que, ante las bajas múltiples que ha tenido, ha competido siempre muy bien. Poco a poco va demostrando lo que quiere transmitir al equipo que es la velocidad sobre las bandas y mucho trabajo colectivo para la recuperación de la pelota", recalcó.

"ESPEREMOS QUE GAMEIRO RESPONDA CUANDO LE NECESITE EL EQUIPO"

Simeone fue también preguntado por Augusto, centrocampista que faltaba por incorporarse. Para el entrenador rojiblanco, el argentino espera que "se ponga en forma" lo antes posible para que "demuestre lo que tiene" y sea útil para el equipo. Por otro lado, valoró el buen momento de otro compatriota, en este caso Correa, a quien ve en "período de crecimiento" y de quien espera "fortalecerlo y explotarlo futbolísticamente".

Quien sigue dejando dudas es Gameiro, quien entra en la lista ante su ex equipo. "El entrenamiento de ayer fue el mejor que hizo desde que volvió a estar dentro del grupo. Tiene mucha velocidad, gol, jerarquía y experiencia y esperemos que en el momento en que el equipo le necesite, él responda", deseó.

El 'Cholo' quiso restarle importancia a la hora del partido del sábado (13.00 horas) entendiendo que es un asunto que no pueden "controlar", en el día en que se cumplen 25 años del fichaje de Maradona por los sevillistas. "Su llegada fue un paso importantísimo para el club, con muchos chicos jóvenes que nos sentíamos acompañados y cobijados por él. Nos hizo crecer y estoy muy agradecido de los tiempos que he vivido junto a Diego", rememoró.

Por último, Simeone no se olvidó del trágico sismo que ha derruido todo México, sintiendo "mucho dolor y mucha tristeza" y de donde quiere sacar ejemplo a la hora de ver cómo "todo el mundo trabaja en consecuencia" para paliar los daños del país centroamericano. El técnico argentino concluyó su aparición en rueda de prensa enviando "mucho apoyo y mucha energía" al pueblo mexicano.