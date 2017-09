Zidane se defiende: "¿Gafe? Sigo teniendo flor porque estoy en el Real Madrid"

"¿Las rotaciones? No voy a cambiar nada pese a las críticas"

"Cuando yo llegué ya superamos muchos puntos de diferencia con el Barça"

"Jugar contra Enzo será raro... pero habrá competitividad"

Zidane, durante el entrenamiento del Real Madrid de este viernes. Imagen: EFE

Zinedine Zidane se ha defendido tras la derrota del pasado miércoles ante el Betis. El entrenador ha tirado de humor para afirmar que no "es gafe" y que sigue teniendo "flor". También aclaró qué pasó en el lío de los cambios contra el Betis y analizó lo especial que es para él tener como rival a su hijo Enzo.

¿Le preocupan las bajas?

Con las bajas siempre te sientes mal, porque molesta a un entrenador, pero ahora no podemos hacer nada. Dentro de una temporada puede pasar y es el momento de aguantar. Para el partido llegamos bien, tras una derrota, lo que queremos es hacer un buen partido y cambiar esto.

El Real Madrid tiene especiales malos resultados en el Bernabéu.

Explicación concreta no hay. Las ocasiones las hemos tenido, como siempre. Al final no hemos conseguido marcar, pero no estoy preocupado y no estoy pensando mucho en lo que ha pasado. Lo analizamos, porque es nuestro trabajo para intentar hacerlo lo mejor posible, pero lo más importante en el fútbol es tener ocasiones. Me habría preocupado no tenerlas, eso sí, porque si no te preocupas es un problema, pero teniéndolas... va a entrar, y espero que entre mañana. Hace tres días en San Sebastián metimos tres goles.

¿Ve diferencias en el trato de los árbitros al Real Madrid?

No, y no me voy a meter en eso. nunca he hablado de los árbitros y no lo haré. Ellos intentan hacer su trabajo y nosotros no tenemos excusas. Lo que queremos es hacer nuestro trabajo y continuar. Es verdad que cuando pierdes en casa 0-1 y miras el partido dices que algo pasa. No vamos a cambiar porque hay buenos contenidos en los partidos en general.

Antes decían que tenía flor y ahora, que la ha perdido.

Sí, y ahora soy gafe, ¿no?. Sigo teniendo flor porque estoy en este club. No estoy pensando en el gafe que puedo tener o en el momento malo. Es parte del fútbol. Lo bueno es que tenemos ya un partido mañana, luego el martes Champions y el fin de semana, otro. Tenemos la suerte de poder cambiar todo esto rápidamente.

¿Le molesta que le critiquen por los cambios y rotaciones?

No voy a cambiar nada pese a las críticas. No creo mucho en lo que hago. No estoy aquí por hacer cosas a ver si funcionan. Lo que hago, lo hago con ciencia y pensamiento. Las rotaciones es algo que hacemos con sentido. Pero no lo hago sólo por la edad. A un jugador de 20 años no le puedes decir que vaya a jugar 70 partidos. Muchas veces es cosas de cabeza. Entonces, nosotros necesitamos el sistema de rotación. Y las críticas no me van a hacer cambiar.

¿Le gusta el reto de superar los 7 puntos?

Me gusta, sí. No hay más remedio si queremos ganar LaLiga. Cuando yo llegué también había muchos puntos de diferencia... en el fútbol puede pasar de todo. Esto es largo. No es que estamos a cuatro puntos del final de la temporada. ¿Estamos a cuántas jornadas? 33...

¿Qué análisis hace de la derrota contra el Betis días después?

Sigo pensnado que hemos tenido 27 ocasiones de gol y no ha querido entrar. Claro, hay un rival que lo ha hecho bien. Nosotros no hicimos un gran, gran partido, pero no hicimos un mal partido. Al final, lo que pienso ahora es en el partido de mañana y hacerlo mejor para ganar. No podemos cambiar. En caliente te dije lo que dije y en frío insisto: esto es fútbol. Puede pasar. Tres días antes, contra la Real, lo hicimos fenomenal, pero yo me quedé como siempre, normal. Ahora no me volveré loco por perder un partido.

¿Cuándo estará bien?

No lo sé. Espero que pronto, rápido. Pero él ya está bien. Sabemos que Gareth puede jugar muy bien, pero ya lo está haciendo bien. Contra el Betis lo hizo bien. Vamos a ver estos días cómo va, pero yo lo veo bien.

Dice Enzo Zidane que va a ser un partido raro y especial por enfrentarse a su padre.

Ojalá que no marque, porque nosotros somos competitivos. Yo para mí, y él para él. Sí, raro o no... estoy contento que esté allí, está trabajando bien en un equipo donde las cosas no le van bien, pero es un buen grupo que trabaja bien. Pero mañana nos enfrentamos. Habrá competitividad.

¿Qué pasó en los cambios contra el Betis en ese momento que hubo 12 jugadores?

Está bien qué preguntes. Lo que pasó es que cuando yo quería cambiar a Lucas Vázquez por Modric, se hizo daño Marcelo. No sabíamos si hacer dos cambios ya, esperar... esa era la duda. Hicimos los dos cambios en seguida, con Borja en el lugar de Lucas Vázquez.

Ahora que está en una fase regular, ¿cómo lo está afrontando de puertas para adentro?

Mi carácter es así, tranquilo. No puedo gritar por gritar o hacer cosas que no hago. Tengo un grupo en el que confío. Confío en mis jugadores. Tengo la suerte de entrenar a estos jugadores. Como he dicho muchas veces, mañana tenemos otro partido para demostrarlo y, en mi caso, para demostrar que valgo para estar aquí. Al final sabes que dos malos resultados aquí te dejan tocado, pero yo estoy tranquilo. Los jugadores también.

¿Le preocupe que se agobien con las ocasiones falladas?

Si mañana tenemos dos ocasiones, las vamos a tener. Soy optimista. Nada más.

Zidane, contra Zidane... ¿Qué siente?

No pienso mucho en esto. No es que vaya a jugar contra mi hijo. En cierto modo sí, tendré más emociones o sentimientos, pero mañana es Alavés contra Real Madrid. Eso es lo más importante para mí. No hay más que hablar. Si organizamos una entrevista, puedo hablar de mi hijo, pero ahora mismo quiero hablar sólo del Real Madrid.

En Francia interesa ese duelo contra Enzo. Es su gran debut como jugador profesional contra el Real Madrid. Cómo ha gestionado usted su salida como padre y entrenador.

Es cierto que estoy atento a su evolución como jugador. Cuando hablo con él, hablo como padre. Cuando hablaba con él el año pasado hablábamos de fútbol. Ahora no le tengo que dar ningún consejo de fútbol, es una relación de padre e hijo. Ahora no hay nada más de lo que hablar.