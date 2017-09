Berizzo: "El comportamiento del Sánchez-Pizjuán ha sido muy correcto"

22/09/2017 - 14:45

El entrenador argentino del Sevilla, Eduardo Berizzo, defendió a su afición antes de visitar el próximo sábado al Atlético de Madrid después de la hostil visita de Vitolo, entendiendo que "el comportamiento ha sido muy correcto" ante Las Palmas y avanzando que le "sorprendería" ver una sanción en su estadio después de que los sevillistas solo mostraran su "reprobación".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"El comportamiento ha sido muy correcto y no escuché nada que tenga que ver con la ofensa. Me sorprendería porque la gente se ha comportado muy bien, ha mostrado su reprobación a través de silbidos y no de ofensas, por lo menos desde mi posición. No sé si existe algo más pero ojalá que no", comentó el 'Toto' Berizzo en la rueda de prensa previa al partido frente al Atlético.

El Sevilla afrontará una de las más duras visitas del campeonato en el feudo rojiblanco. El entrenador argentino no ha dudado en elogiar a su contrincante del próximo sábado, a quien considera un "rival directo" ya que ambos "optan a la Champions", confiando en que las "posibilidades de victoria" de su equipo para el próximo partido "estén intactas".

Para ganar, Berizzo parece tener las claves del partido. "Somos un equipo muy intenso ante un rival que es igual que nosotros, por lo que tendrá que resolverse según el uso de la pelota, quien construya mejor y pueda encontrar a sus delanteros con más opciones. Nosotros debemos contrarrestar sus peligros, jugar con la seguridad de siempre y la profundidad de nuestro ataque para que complique a una defensa que cuando juega de frente es muy fuerte", admitió.

También reflejó en rueda de prensa su admiración por el trabajo de Simeone en el conjunto rojiblanco. "Ha dado muestras de que su equipo juega a su manera y eso debe satisfacerle muchísimo, porque es algo que todo entrenador busca en su equipo, conseguir que sea reconocible y el Atlético de Madrid ha conseguido conformarse gracias a su entrenador", comentó el entrenador del Sevilla.

Las preocupaciones en Nervión no son las incorporaciones del Atlético, tras el acuerdo por Diego Costa, ya que según Berizzo la delantera rojiblanca ya es "suficientemente peligrosa para preocupar". Tampoco las bajas por lesión de Escudero, Kjaer y Nolito, quienes cuentan con "reemplazos de garantías" para sacar un once en el Metropolitano en el que se pueda "confiar".

"Las victorias ayudan y creo que el margen de crecimiento es amplio y nuestro techo, aunque lo encontremos, debemos empujarlo hacia arriba. Si hay un rasgo que distingue a este equipo es la competitividad", declaró Berizzo sobre la adaptación de su idea de juego.

"El Sevilla es un equipo que compite y gana, es un equipo muy reconocible por esa gran competitividad que ha adquirido en los años anteriores y sin perder eso tenemos que ir acercándonos a nuestra mejor manera de jugar", concluyó.