Machín: "Si conseguimos puntuar sería un 'fiestón' redondo"

22/09/2017 - 14:53

El entrenador del Girona FC, Pablo Machín, ha señalado este viernes que el equipo debe aprovechar la ilusión de la afición por el hecho de recibir al FC Barcelona en Montilivi este sábado para jugar al máximo e intentar poner en aprietos al equipo blaugrana, pues considera que la fiesta sería un "'fiestón'" si logran puntuar ante el equipo de Ernesto Valverde, líder invicto.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"Que venga el Barça en una semana con tres partidos lo positivo es que no nos da tiempo a tener miedo, lo negativo es que no lo podemos preparar como nos gustaría. Va a ser una fiesta independientemente del resultado, imagina si competimos bien y conseguimos puntuar sería un 'fiestón' redondo", señaló en rueda de prensa.

Así, prevé un ambiente festivo y cree que podrían haber llenado perfectamente dos Montilivi. "La gente está ilusionada con lo conseguido por el Girona, y los niños no tengo duda de que van a ser del Girona, por los tres años vividos. Pero la gente mayor, que lleva años siendo del Barça, a lo mejor ahora piensan en apoyar al más débil. Espero que se vea el campo rojiblanco", aseveró.

Machín reconoció que, como tercer partido en una semana, no es la mejor manera de afrontar el partido al cien por cien. "No es el mejor momento pero es el que toca. El Barça no es que no conceda puntos, es que no concede goles ni oportunidades. Es complicado, para ganar al Barça no hay nunca un mejor momento, el que nos toca es mañana", aseguró.

Además, cree que el Barça está más acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos, aunque confía en compensarlo con el apoyo de Montilivi. "Estamos en inferioridad pero lo tenemos que compensar con esa enorme ilusión y las ganas que teníamos de que el Barça viniera con sus estrellas a competir en la mejor liga del mundo en nuestra sala de estar; Montilivi", manifestó.

"Sabemos que nos enfrentamos a un súper equipo, pero la ilusión en el equipo es máxima. No nos viene el partido en una semana normal, venimos de Leganés de un partido súper duro, pero enfrentarnos al equipo de muchos aficionados de Girona, que ahora está cambiando y puede que haya el 80% de gente del Girona y el 20% del Barça, para nosotros es gratificante", se sinceró el técnico.

Y es que, pese a anteriores presencias del Barça en Girona, este es el primer duelo de Liga en la élite y deben tirar "de verdad con pólvora". "Van a venir con todo y vamos a hacer lo mismo. Es una oportunidad de darse cuenta de dónde estamos, de lo que hemos conseguido, hay que exprimirlo al máximo para ayudar al equipo a conseguir el reto ilusionante de conseguir la permanencia en la mejor liga del mundo", argumentó.

Preguntado por cómo frenar a Messi, reconoció la dificultad de hacerlo. "Se ha visto marcaje individual, a base de palos, a base de acumulación detrás. Nos enfrentamos al mejor jugador del mundo y tiene recursos infinitos. Aparece andando en el centro del campo y a los 15 segundos te hace gol. Es un superdotado, un visionario, seguramente el mejor de todos los tiempos y condiciona, pero también motiva", matizó.

De ahí que, si quieren puntuar o ganar, deban llegar con un resultado "parejo" a los últimos diez minutos. "Los ochenta previos hay que estar concentrados y cometer los menores errores posibles. También hay que tener el suficiente acierto para que en las ocasiones que tengamos podamos tirar por lo menos entre los tres palos, que nos está costando un poco más", lamentó.

"VALVERDE TIENE CAPACIDAD COMO EL QUE MÁS"

Por otro lado, también mostró su admiración y respeto por Valverde. "No es sólo lo que ha conseguido en estos pocos meses de 'callar bocas' sino que lleva una trayectoria exitosa como para que ahora en el Barça siga igual con mejores jugadores. Trabaja fenomenal, ha tenido su aprendizaje desde abajo, experiencias fuera y malos momentos también, pero en su carrera el 90% de los equipos donde ha estado ha sido exitosa. Tiene capacidad como el que más para superar todos los números y conseguir los objetivos que el Barça siempre tiene", argumentó sobre el técnico blaugrana.

Sobre su equipo, confirmó que el central Marc Muniesa está totalmente descartado y que Alcalá compitió con ciertas molestias los dos últimos partidos aunque podrá estar a disposición. "Mañana haremos una sesión liviana y decidiremos la convocatoria. Para nosotros es muy perjudicial tener a dos centrales que uno está descartado y el otro en duda. Otra alternativa era Timor y cuando lo fichamos sabíamos que necesitaba un periodo de recuperación", señaló.