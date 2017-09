(Previa) Juventus y Nápoles persiguen el liderato en una jornada marcada por el derbi de Turín

La sexta jornada de la Serie A revivirá este sábado en el Allianz Stadium (20.45 horas) el derbi más antiguo del fútbol italiano entre la Juventus, que se disputa el liderato junto a un Nápoles que visita al SPAL, y el Torino, aupado en puestos europeos y que no conoce la derrota en este comienzo de campeonato.

El 'Derby della Molle' o de Turín supone una nueva prueba para la Juventus, quien camina con paso firme hacia la que sería su séptimo campeonato liguero consecutivo sin conceder apenas tres goles en cinco encuentros, aunque la dejado de verse esa superioridad que demostraron en las tres primeras jornadas cuando marcaron hasta 10 tantos.

Massimilliano Allegri es conocedor de la importancia de este partido, aunque también tendrá muy en cuenta el compromiso europeo en cuestión de días, donde no pueden fallar después de un nefasto estreno frente al FC Barcelona. Quien no parece necesitar descanso es el argentino Paulo Dybala, máximo goleador del campeonato, que se medirá a Andrea Belotti en un duelo particular entre dos de los mejores futbolistas en la liga italiana.

El otro líder, el Nápoles, tiene una visita, a priori, asequible ante el recién ascendido SPAL 2013. Los 'azzurri' viven un momento dulce en Serie A tras las victorias contundentes frente a Lazio (1-4) y Benevento (6-0), contrastado con la enorme decepción que supuso la derrota ante el Shakhtar en el estreno en Liga de Campeones.

En el tema de rotaciones, idéntica situación que la Juventus. La derrota en la primera jornada les obliga a vencer en esta segunda cita europea frente al Feyenoord. La buena noticia para el Nápoles es que todos sus jugadores están disponibles, pudiendo dar descanso a Chiriches o Koulibaly en defensa, a Jorginho o Allan en el medio y en la parte ofensiva a cualquiera de entre Mertens, Insigne y Callejón para que jueguen en Liga de Campeones.

Inter y Milan se posicionan, a excepción de la Roma, como principales perseguidores de Nápoles y Juventus. En el caso de los 'Nerazzurri', el reciente empate ante el Bolonia les ha impedido seguir el ritmo de los líderes y esperan iniciar una nueva racha de victorias ante un Genoa que no ha conseguido vencer en el Giuseppe Meazza desde su ascenso en 2007. Por parte de los 'Rossoneri', nueva prueba al nuevo proyecto de Vincenzo Montella en el partido a domicilio frente a la Sampdoria, donde han ganado en sus tres últimas visitas.

Por su parte, la Roma abre la jornada en casa ante el Udinese, quien solo ha logrado una victoria en cinco partidos. La dinámica de los romanos es positiva tras dos victorias convincentes y tiene la oportunidad de continuarla en liga y ante el Qarabag el próximo martes. A diferencia de Juventus y Nápoles, los romanos no afrontan, en esta segunda jornada de Liga de Campeones, la cita más exigente de su grupo, por lo que su técnico puede centrarse más en el encuentro del fin de semana en el Estadio Olímpico.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 6.

-Sábado.

Roma - Udinese

SPAL - Nápoles.

Juventus - Torino.

-Domingo.

Sampdoria - AC Milan.

Cagliari - Chievo Verona.

Crotone - Benevento.

Hellas Verona - Lazio.

Inter - Genoa.

Sassuolo - Bolonia.

Fiorentina - Atalanta.

--CLASIFICACIÓN.

Equipos J G E P GF GC Pts.

1. Nápoles 5 5 0 0 19 3 15.

2. Juventus 5 5 0 0 14 3 15.

3. Inter Milán 5 4 1 0 11 2 13.

4. AC Milan 5 4 0 1 10 6 12.

5. Torino5 3 2 0 10 5 11.

6. Lazio 5 3 1 1 10 8 10.

7. AS Roma 4 3 0 1 9 39.

8. Sampdoria4 2 2 0 6 48.

9. Atalanta 5 2 1 2 9 77.

10.Fiorentina 5 2 0 3 8 76.

11.Cagliari 5 2 0 3 4 66.

12.Chievo Verona 5 1 2 2 5 85.

13.Bolonia 5 1 2 2 4 75.

14.Sassuolo 5 1 1 3 3 84.

14.SPAL 5 1 1 3 3 84.

16.Udinese 5 1 0 4 7 103.

17.Genoa 5 0 2 3 5 92.

18.Verona5 0 2 3 1 112.

19.Crotone 5 0 1 4 1 111.

20.Benevento5 0 0 5 1 140.