Cabello:Si otros equipos han ganado al Real Madrid, nosotros lo podemos hacer

Vitoria, 22 sep (EFE).- El entrenador interino del Deportivo Alavés, Javier Cabello, ha dicho hoy que "si otros equipos han ganado al Real Madrid", el conjunto vitoriano también lo puede hacer.

El técnico albiazul, que dirigirá por segunda vez un encuentro del Alavés tras la destitución de Luis Zubeldía, ha ofrecido una rueda de prensa antes del partido que disputarán contra los madridistas mañana en Mendizorroza.

Cabello no ha dado pistas sobre el posible once que saltará al césped, pero se ha mostrado "satisfecho con la primera parte" que jugó su equipo ante el Deportivo de La Coruña la pasada jornada, por lo que es probable que no cambiará mucho la alineación para ese choque.

"Ese es el camino que tenemos que seguir", ha asegurado al respecto.

Cabello ha destacado que "si (habitualmente) es difícil ganar al Madrid, si están heridos todavía más", en referencia a los malos resultados que ha cosechado el equipo de Zinedine Zidane en el Benabéu en los últimos partidos de Liga.

"Son retos, tenemos que estar concentrados y salir con la mayor de las confianzas", ha añadido.

"Tienes que cuidar todos los detalles independientemente del resultado porque contra este tipo de equipos no te puedes fiar ni un minuto", ha explicado Cabello, quien ha admitido que no han tenido "mucho tiempo para preparar el partido", por lo que ha deseado ir "paso a paso".

Ha insistido en que tienen que "cuidar cualquier detalle" y ha hecho referencia a que uno de esos detalles con los que pueden contar mañana es la afición, por lo que, a su juicio, "es un punto a favor".

"El Real Madrid es un equipo vertical con mucha calidad y que no necesita jugar bien para ganar, así que si tienes el partido controlado es cuando más atento debes estar", ha añadido.

"La motivación de hacer un buen partido es un arma para nosotros y nos tenemos que aferrar a esos detalles", ha incidido el técnico valenciano, que presumiblemente dirigirá su último partido al Alavés, ya que es probable que en las próximas horas el club vitoriano anuncie el nuevo inquilino de su banquillo.

Ha admitido que a Enzo Zidane, hijo del entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, y formado en la cantera blanca, se le nota que llega el Real Madrid y quiere jugar el partido, pero ha matizado que "cualquier futbolista desea jugar un partido como el de mañana".

"Enzo tiene muy buen futuro", ha asegurado Javier Cabello, y ha añadido que "tiene mucha calidad, lo que hace jugar vertical al equipo, además de que se sabe posicionar muy bien".

Por otro lado ha indicado que el centrocampista francés "tiene que ir cogiendo el ritmo y la fuerza de la categoría".

Preguntado por el sistema de juego, el entrenador del equipo vasco ha señalado que, ante el Real Madrid, o se conciencian "en defender con once jugadores" o lo van a tener "complicado".