Aubameyang se resigna a no fichar por el Real Madrid: "Ya no me quiere"

El jugador confiesa que tenía un acuerdo con el Borussia para irse

Aubameyang celebra un gol con el Borussia. Imagen: EFE.

Pierre Emerick Aumabeyang, jugador del Borussia de Dortmund, ha sido durante mucho meses uno de los objetivos del Real Madrid, equipo del que se ha declarado seguidor y al que está unido por motivos familiares. La situación ha cambiado y el mismo jugador lo explica.

En una entrevista a RMC, el gabonés habló de la pérdida de interés por parte del Real Madrid y de que, si por él hubiese sido, se habría marchado a jugar al Santiago Bernabéu: "Ya no tengo más sueños. No voy a hablar más del Real Madrid, tal vez ellos ya no me quieren. Siento que los clubes no se atreven a acercarse demasiado a mí para llevarme. Voy a seguir demostrando a la gente que me subestima lo que puedo hacer".

Además, aporta un detalle extra, un acuerdo firmado con el Dortmund para poder marcharse: "Teníamos un acuerdo con el Borussia para poder irme pero no ocurrió. Estoy inevitablemente frustrado".

Sin embargo, el delantero no solo pudo fichar por el Real Madrid. Tanto en Milan como el PSG la liga china acudieron a su encuentro. Si bien el destino asiático fue descartado casi al instante ("no la tomé en serio"), pero con los italianos hubo negociaciones que no tuvieron éxito, ya que el futbolista no vio un proyecto serio.

"¿Por qué no? No había mucha diferencia entre lo que iba a ganar allí y lo que gano aquí. Su proyecto me pareció muy interesante pero había motivos para que el traspaso no funcionase", aseguró.

Respecto al PSG, relata una intentona: "A principios de julio, me reuní con Nasser Al-Khelaifi pero más tarde, cuando llegó Antero Henrique, decidieron que ya no querían afrontar mi fichaje". Tras estos vaivenes, Aubameyang se quedó en el Dortmund. En unas semanas, jugará ante el Real Madrid, el equipo que ya no le quiere.