El Barcelona se lanza a por Leon Goretzka: le quiere en enero

Acaba contrato en junio, pero así adelantaría al Bayern

Su precio podría rondar los 10 o 15 millones de euros

Goreztka, en un partido con el Schalke 04. Imagen: Reuters.

Leon Goreztka es uno de los jugadores más prometedores del fútbol alemán. Pertenece al Schalke 04, tiene 22 años y acaba contrato en junio de 2018. Fue una de las sorpresas de la última Copa Confederaciones y ahora es un objetivo del Barcelona, que desea hacerse con él en el mercado invernal.

Así lo cuenta Mundo Deportivo, que relata el interés del Barcelona en hacerse con este mediocentro poderoso, de una llegada y capacidades similares a las que, en su tiempo, tuvo Michael Ballack. El jugador no quiere renovar con el Schalke, y eso le pone en el disparadero.

Pero el Barcelona no es el único equipo que anda detrás de Goretzka. El Bayern de Múnich, siempre atento a lo que sucede en su Bundesliga, sigue sus pasos muy de cerca.

Para no tener que pelear con otros equipos en verano (todos querrían adquirirle a coste cero), el Barcelona se ha planteado ficharle en enero, pagando unos 10 o 15 millones de euros. El club culé cree que los de la cuenca del Ruhr aceptarían esa cantidad antes que dejarle escapar gratis.

El jugador (cuyo agente ya ha tenido contactos con el Barça) no ve con malos ojos la operación, ya que cree que en el equipo blaugrana no hay centrocampistas de su perfil y prevé que habrá bajas (Arda, Rafinha o André Gomes) en el mercado invernal. La operación no está ni mucho menos atada, pero el Barcelona se lanzará en serio a por él.