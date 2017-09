Guardiola: "Cuando un pueblo pide votar, pide usar la democracia"

22/09/2017 - 21:24

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha comentado este viernes en referencia a la situación política en Catalunya que cuando un pueblo "pide votar" lo que pide es "usar la democracia" y ha querido restar importancia a qué pasaría a nivel deportivo con los clubes catalanes en caso de independencia.

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

"Cuando un pueblo pide votar, pide usar la democracia, me parece que esto es lo más importante. Las situaciones sucesivas sobre si los equipos deportivos estarían o no estarían en una competición, es lo menos importante en este caso. Se encontraría la solución, no sé cuál, porque es una situación nueva", señaló en rueda de prensa.

Guardiola, que dio su apoyo al referéndum en un acto público en Barcelona, comentó que la situación de Catalunya es "muy sensible". "Los anhelos y deseos de gente del siglo XXI son distintos de los del siglo XX. La gente joven de ahora tiene unas inquietudes diferentes a la gente del siglo XX, sobre todo después de la dictadura franquista", apuntó.

Así, reiteró que la ciudadanía catalana que se manifiesta estos días en las calles sólo pide votar. "La gente no pide independencia, la gente pide ir a votar. Lo que hizo Escocia aquí con Inglaterra, nada más que eso, hacer el uso. Dicen 'son las leyes'. Leyes hacen leyes y leyes cambian leyes porque las leyes se adaptan a las nuevas sociedades. Es tan simple como esto", manifestó.