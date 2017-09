Diego Costa llega a Madrid para firmar: "El Atleti es mi casa y aquí estoy"

22/09/2017 - 21:26

El nuevo delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, ha aterrizado este viernes en el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez para firmar por el club rojiblanco, al que considera su "casa" y donde vuelve "no tan mal físicamente como algunos decían".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Todos saben las ganas que tenía de volver. El Atleti es mi casa y aquí estoy", dijo Costa ante la prensa nada más aterrizar en el aeropuerto madrileño, donde recibió una cálida acogida de la afición 'colchonera'.

Preguntado por su estado físico, apuntó que es el "normal después de tres meses parados". "No estoy tan mal físicamente como algunos decían. Estoy bien y el profe Ortega seguramente me va a poner fino. Me dan miedo sus entrenamientos, no la báscula", reconoció con humor.

Además, el internacional español reconoció que "no quería salir de esa manera del Chelsea". "Eso jamás, tengo un cariño especial por la gente del Chelsea. Saben la persona que soy y me han dado facilidades porque también querían que me fuera", añadió.