Zidane se desmarca de la 'teoría arbitral' de Sergio Ramos: "No hay que buscar excusas"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se desmarcó este viernes de las palabras de su capitán en relación a la actuación de los árbitros en las últimas jornadas. Para el técnico galo, eso son "excusas".

"No me sorprende que no nos piten penaltis y al Barcelona sí. Siempre es más complicado pitarle un penalti al Madrid que a otro equipo, pero si hubiésemos marcado tres goles no nos estaríamos lamentando", manifestó Sergio Ramos al término del Real Madrid-Betis.

Algo que no comparte Zidane, su entrenador. "No voy a entrar en este tema de los árbitros. Nunca he hablado de los árbitros y tampoco lo haré ahora. Ellos intentan hacre su trabajo y no me voy a meter en eso", declaró.

"Ya he dicho que no debemos buscar excusas, hay que continuar como lo estamos haciendo. Puede ser que a nivel de resultado, los partidos, como el del Betis, no sean buenos, pero si ves el encuentro otra vez, que lo he visto tres o cuatro veces, veras que el juego ofrecido ha sido bueno", declaró.

"Aparte del Levante, el equipo ha jugado bien, y estoy contento como lo está haciendo. Hay que mirar en el futuro, no preocuparse de otars cosas. Sois vosotros los que estais ahí quienes debeis hablar de ello", finalizó.