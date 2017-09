Setién: "Hemos tratado de calmar el entusiasmo tras lo del Bernabéu"

23/09/2017 - 14:35

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha asegurado que no se deben "recrear" demasiado en la victoria conseguida en el Santiago Bernabéu y que deben "calmar el entusiasmo" para afrontar este lunes el duelo ante el Levante en el Benito Villamarín (21.00 horas), en un duelo ante un equipo "con identidad muy clara" y que está sacando "una rentabilidad enorme" a lo que está haciendo.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Hemos tratado de calmar el entusiasmo y pensar que solo son tres puntos. Hicimos un partido bueno defensivamente y con el balón, pero ese partido ya está olvidado y ahora nos hemos centrado totalmente en el Levante. Para nosotros es un partido importantísimo pero que puede marcar mucho nuestro futuro. Lo vamos a afrontar con toda la seriedad y la exigencia que seamos capaces. Lo demás ya ha quedado en un segundo plano, vamos a tratar de centrarnos y hacer las cosas bien en este partido para sacarlo adelante", declaró en rueda de prensa.

A pesar del triunfo ante el Real Madrid, el técnico cántabro advirtió "muchos errores", y aseguró que no siempre "va a salir así". "Tenemos que ser más sólidos y consistentes, el fútbol no es solo tener el balón. Hay que defender y trabajar. El lunes jugaremos contra un equipo que lo está haciendo extraordinariamente bien, con unos registros diferentes a los nuestros pero tan válidos como los nuestros para sacar buenos resultados y hacer las cosas bien", subrayó.

"Sabemos que no vamos a tener los mismos espacios que contra el último rival y que nos va a costar mucho. Va a ser un ejercicio enorme de tranquilidad, paciencia y saber hacer las cosas. Habrá que tener inteligencia y deberemos saber leer los momentos en los que tenemos que ir hacia adelante y esperar para encontrar los espacios. El rival nos va a exigir muchísimo, en eso es lo que estoy pensando desde que terminó el partido del otro día", añadió.

Sobre el gol de Sanabria, afirmó que es algo que queda "en el recuerdo" y que les sirve para saber lo que son "capaces de hacer". "El gol quedará en el recuerdo y es un dato importantísimo para todos, pero ya está. No nos podemos recrear demasiado en estas cosas. Podemos ver 20 cosas que hicimos mal el otro día y que tendríamos que mejorar. Tratamos de sacar partido a las cosas buenas y mejorar los errores que cometemos", indicó.

En este sentido, reconoció que por quien más se alegró de la victoria fue por sus "futbolistas". "Es una recompensa enorme para los chavales que tratan de hacerlo cada día. Es la mayor satisfacción que puedan llevarse. Ahora no se dan cuenta, pero esa jugada quedará en el recuerdo. Eso les sirve para hacer muchas más cosas de la que han hecho hasta ahora", manifestó.

Los tres puntos, además, han sido "un empujón enorme" a su idea de juego. "Es un espaldarazo no solo para el equipo, sino también para el club y la afición. Esperamos que esto nos sirva de cara al futuro para coger confianza y muchas cosas. Por otro parte, yo soy de mantener la misma línea de equilibrio cuando y gano y cuando pierdo, así que pediría que nos contuviésemos un poco en esta euforia que se ha desatado y que la gente nos diera un punto de apoyo y respaldo importante cuando las cosas no salgan bien", expresó.

Setién, que explicó que tanto Boudebouz como Campbell todavía no están al cien por cien, alabó también al goleador ante los madridistas. "A Sanabria le sirve para recuperar sensaciones, necesitamos tanto a Sanabria como a Sergio León en su mejor papel. No sé todavía quién va a jugar mañana de los dos o si lo harán ambos. Tengo dudas de a quién voy a poner, pero no solo en ese puesto sino en otros muchos", afirmó.

Por otra parte, el preparador bético valoró el hecho de que Betis y Levante luchen ahora mismo por puestos europeos. "Lo único que pretendo es crecer con el equipo e ir haciendo cada día más cosas para ir mejor y sumar puntos para darle alegrías a nuestra afición. No me planteo nada más, he tardado 3 días en mirar la clasificación. Las referencias que tengo son lo que hace mi equipo, cómo juega y las sensaciones que me deja. Esto es lo que me vale y trato de alimentar en mis jugadores, las sensaciones que me transmite el juego del equipo y lo que hacemos en el campo, no el resultado", expuso.

Por último, Setién señaló el inicio "extraordinario" de los granotas, un equipo al que tiene "mucho cariño" porque se retiró en él. "Está siendo un equipo con identidad muy clara y le está saliendo todo muy bien, está sacando una rentabilidad enorme a lo que está haciendo. Me parece un trabajo extraordinario por parte de su entrenador. Vamos a ver una lucha de estilos. Trataremos de conservar el balón y de hacer daño con él, pero tendremos que estar muy atentos y concentrados en los contragolpes por esa capacidad que tienen ellos para defender y salir porque tienen hombres rápidos", concluyó.