Así es el mapa del posicionamiento pro-referéndum del fútbol catalán

Nueve equipos de Primera a 2ªB defienden el derecho a decidir

Solo Espanyol, Nàstic, Badalona y Cornellà no se posicionan

Esteladas en la final de la Copa del Rey de 2016. Imagen: EFE.

A tan solo un par de días de que llegue el 1-0, el fútbol catalán ya se ha posicionado respecto a la posibilidad de realizarse un referéndum sobre la independencia de Cataluña. De los trece clubes que militan en las tres primeras categorías del deporte rey español, nueve defienden abiertamente que el domingo se vote.

Marca recoge los testimonios de los equipos que se han posicionado a favor del referéndum. En LaLiga, Barcelona (y Barça B) y Girona (y Peralada, afiliado al primer equipo) aparecen como adalides de la consulta. Los culés ya causaron polémica por su adhesión a la causa: "El Barça, fiel a su compromiso histórico con la defensa del país, de la democracia, de la libertad de expresión y el derecho a decidir".

Los de Montilivi también se sumaron: "El Girona quiere ponerse al lado de la voluntad de los ciudadanos de este país que han hecho evidente en numerosas ocasiones la intención de expresar su libertad democrática ejerciendo el derecho a decidir".

En la Liga 1, 2, 3 es el Reus el baluarte en el que reposa la defensa del derecho a decidir. El club, que se adhirió al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y al Pacte Nacional pel Referèndum, matiza de todas formas: no realizó ningún comunicado "al tratarse de una entidad deportiva que únicamente se ciñe a los temas de su ámbito".

En Segunda B, son cuatro las escuadras que se han declarado abiertamente partidarias de un referéndum: Olot, Lleida, Llagostera y Sabadell. Mientras que en Olot se insiste en que el club está comprometido "históricamente con la libertad de expresión, el derecho a decidir y la defensa de la democracia", el Lleida intentó (sin éxito) vestir la senyera en su duelo ante el Atlético Saguntino. Lo prohibieron los árbitros del encuentro.

Los 'no-posicionamiento'

Al otro lado de la balanza, los equipos que no se han posicionado y prefieren echarse a un lado. El Espanyol pertenece a este grupo en LaLiga: "Hace falta mantener al Espanyol y el deporte al margen de lo político-social".

En la categoría de plata, el Nàstic de Tarragona prefiere desmarcarse de una opinión en el asunto: "No mezclamos política con deporte. Nuestros aficionados son libres de pensar y hacer lo que crean conveniente". Completan el mapa Cornellà ("no tiene una masa tan grande como para posicionarse") y Badalona, que no ha querido hacer declaraciones al respecto.