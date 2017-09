El 'recado' de Valverde a Piqué por la polémica de Cataluña: "En redes sociales sabemos a lo que nos exponemos"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha pedido "calma" y "respeto para todo el mundo" al ser cuestionado sobre el referéndum en Catalunya de este domingo, que coincide con la visita de la UD Las Palmas al Camp Nou (16.15 horas/beIN LaLiga), y ha remitido al "comunicado" oficial del club.

"Ya lo he hablado en anteriores ocasiones, el club también emitió un comunicado. Mañana lo importante es que haya calma, parece que hay mucho ruido pero mañana todos esperamos que haya respeto para todo el mundo", comentó en la rueda de prensa previa al choque.

"No me espero un ambiente diferente en el campo. La gente intentará venir a disfrutar, a ver ganar a su equipo. No creo que veamos algo diferente, deseo que sea así y poder ganar", añadió.

El técnico vasco tuvo que hacer frente a multitud de preguntas sobre el asunto, cobrando especial interés el mensaje de Gerard Piqué en redes sociales antes de la convocatoria de la selección española del pasado viernes. El central azulgrana animó a votar y expresarse de manera pacífica.

Valverde reclamó respeto para Piqué y para "las opiniones de los demás" y recalcó la libertad de cada persona de "opinar lo que quiera", en referencia a las posibles críticas y apoyos recibidos por el futbolista. "No me fijo demasiado en las redes sociales, no es el primer deportista que se manifiesta a favor de algo. Hay que respetar las opiniones de los demás y la de Piqué también", explicó.

"Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Es una cuestión de libertad de expresión. Cuando te metes en internet y en redes sociales sabemos a lo que nos exponemos", agregó.

Por último, Valverde restó importancia a una situación que viven "con absoluta normalidad", centrándose en los "tres puntos importantes en juego" y descartando emular a un Pep Guardiola que en sus días como entrenador del Barcelona no dudó en dar su opinión al respecto.

"Tratamos de mantenernos al margen, para nosotros mañana jugamos tres puntos importantes. Cada uno tiene su opinión personal sobre ello como cualquier persona. Lo vivimos con absoluta normalidad", subrayó.

"Soy el entrenador del Barcelona y por eso estoy aquí respondiendo, no por otra cosa. Trato de ser lo más amable que puedo, en función de si son más bonitas o más feas. No quiero meterme en líos innecesarios", finalizó.