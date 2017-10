El Barcelona pide a la Federación la suspensión del partido de hoy ante Las Palmas

El FC Barcelona ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la suspensión del partido que se tiene que jugar este domingo a las 16.15 horas ante Las Palmas, según informa el diario Marca.

Según Mundo Deportivo, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, ha contactado con la Junta de Seguridad para solicitar dicho informe en el que se recoja si se puede garantizar la seguridad en el partido de esta tarde en el Camp Nou por todo el tema del referéndum catalán del 1-O.

Desde la Federación aseguran que el partido se jugará como estaba previsto salvo que las autoridades policiales manifiesten que no se puede jugar por peligro de orden público. En todo caso, la potestad de la suspensión o no del partido pertenece a la Federación y no a LaLiga.

En caso de no presentarse el Barça en el Camp Nou, se le daría el duelo por perdido y tendría que asumir algún castigo por parte de la Federación Española de Fútbol.

Las Palmas anuncia que llevará una bandera de España en su camiseta

La UD Las Palmas ha anunciado en un comunicado que llevará la bandera de España en su camiseta durante el encuentro de la séptima jornada de LaLiga Santander ante el Barcelona como forma de protesta por el referéndum del 1-O.

"Hoy, lo que hacemos es muy simple. Con la bandera española bordada en nuestra equipación queremos votar de forma inequívoca en una imaginaria consulta a la que nadie nos ha convocado: creemos en la unidad de España. Lo hacemos desde la autoridad moral que le quieran conceder a la región más lejana de la capital de este reino. Lo hacemos para decirle al mundo que sentimos dolor por lo que está ocurriendo. Lo hacemos confiando en que a nadie le incomode este gesto. Como nunca nos incomodó ver ondear senyeras en la grada, extendidas sobre el césped o envolviendo el cuerpo de nuestros rivales que, una vez terminado el partido, son compatriotas que nos llenan de orgullo al formar parte de uno de los mejores equipos del mundo, o de una de las mejores selecciones del planeta", reza parte de su comunicado.