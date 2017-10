Pep Guardiola: "Que no se piensen que no nos gusta España, es un país acojonante"

Pep Guardiola. Imagen: Reuters

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha realizado unas declaraciones en las que habla de toda la jornada del 1-O del referéndum catalán. El técnico lo tiene claro: "Yo no habría jugado el partido (en referencia al Barcelona-Las Palmas)".

Al ser preguntado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Guardiola lo tiene claro: "Cuando uno se posiciona sabe que va a recibir, pero al menos yo acepto preguntas, no hablo con plasma. El presidente del Gobierno español debe contestar preguntas, sigue siendo el presidente de todos los españoles. Las cosas no son como antes, los anhelos cambian. ¿Por qué no aprendemos de los británicos, que llevan muchos más siglos de democracia que nosotros? ¡Y lo mejor de todo es que no sabemos si Cataluña quiere independizarse!", dijo en una entrevista a RAC-1.

En cuanto a la jornada del referéndum: "El estado español ha atacado a la gente que iba a votar, a 600 personas. Dónde iban, no iban a atracar un banco. Es muy bestia. El pueblo no ha tirado ni un papel a la tierra. Los derechos son diferentes a los de mis padres. Siéntense, hablen. La gente va a votar para que se hable. Desde el primer día dicen que no se votará. Hay que parar esto. Lo de hoy es muy gordo. Me sabe mal. El Mundo del siglo XXI, El País diciendo que el independentismo atacan a la Guardia Cival. Con qué. ¿Con los votos? Le han roto los dedos a una chica por ir a votar. Se han usado bolas de goma. La comunicdad internacional verá las imágenes. No se puede esconder nadie. Dicen que Cataluña es España. Han atacado a los ciudadanos por ir a votar. No me esperaba esto. Seguramente los medios de comunicación lo escondan pero el resto del mundo lo sabrá. Tengo un amigo preguntándome qué ha pasado porque habría los informativos. Tienen que encontrarse Rajoy y Puigdemont, tienen que parar esto. Es por ir a votar", declaró.

Guardiola, rotundo con el partido del Barcelona-Las Palmas que ha disputado a puerta cerrada: "No hubiera jugado hoy. Y si hubiese jugado lo habría hecho con público. Pero hay 600 personas heridas en sus escuelas, en sus colegios electorales. Se cierran webs, se cierra todo. ¿Por qué no dejan expresarse a la gente? En Inglaterra se ha votado por el Brexit, por la independencia de Escocia", confirmó.

Sobre España: "Que no se piensen que no nos gusta España. España es un país acojonante. Literatura, deporte, ciudades... Lo que pasa es que hay que entender que hay un pueblo que quiere decidir su futuro".