El peligro de la independencia para el Barcelona: puede ser expulsado automáticamente de LaLiga

Todos los equipos catalanes quedarían fuera de sus competiciones

Dos fórmulas para evitarlo: imitar a Andorra o 'ir' a otra Federación

Los socios culés no podrían decidir el destino de la escuadra

Josep Maria Bartomeu, presidente culé. Imagen: Reuters.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ya ha flirteado con la posibilidad de anunciar una declaración unilateral de independencia. La decisión, que tendría unos lógicos efectos inmediatos a nivel político, social y deportivo, también posee reverberaciones en lo deportivo.

Según informa As, todos los equipos catalanes quedarían fuera de sus competiciones con efecto inmediato. En todos los deportes ocurriría lo mismo: al no pertenecer a una Federación autonómica integrada en la nacional, las escuadras no podrían participar en las diferentes ligas o competiciones. El Barcelona, al igual que el Espanyol y el Girona en LaLiga, sería expulsado de lal iga española.

Estas expulsiones sucederían en todos los deportes y en todas las categorías, pero el caso de los culés es, por foco mediático, el que ha generado más debate y controversia. El texto al que hay que acudir para ver el futuro del club blaugrana en un contexto de independencia declarada sería la Ley del Deporte, que establece que las "Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes que participen en una competición profesional deberán inscribirse en el Registro de Asociaciones Deportivas correspondiente y en la Federación respectiva".

En lo que atañe al fútbol, en la REFE, en cuyo reglamento (artículo 99) se despejan las dudas: los equipos "deberán estar afiliados a la Real Federación Española de Fútbol e integrados en ésta, además, de en la Federación de ámbito autonómico de la que sean miembros". En caso de una Cataluña independizada, el Barcelona no cumpliría (como ninguno de los otros equipos catalanes) con esas condiciones, ya que pertenecería a una nueva Federación ajena a la española. Y ojo, porque esto inhabilitaría a los culés también para trofeos europeos, como la Champions League y la Europa League.

¿Qué podría buscar el Barcelona para evitar el aislamiento? Aparecen dos fórmulas para frenar su presencia en una liga catalana de aparente peor nivel y sin la aprobación de la UEFA. La primera es acogerse a la 'vía andorrana': crear una Disposición Adicional en la Ley del Deporte para pemitir participar a los clubes catalanes en competiciones españolas, lo que necesita el 'sí' del Parlamento. Algo muy similar a lo que ocurre en Francia con el Mónaco.

La segunda es más rocambolesca: que los clubes catalanes se inscribiesen en una Federación autonómica diferente a la catalana, que ya no existiría dentro del Estado español, algo que recoge el ya citado artículo 99 del reglamento de la RFEF. Por ejemplo, en la aragonesa. Aún así, se trata de una vía muy poco explorada y con dudas respecto a su viabilidad.

Por lo tanto, parece poco probable que la intención del Barcelona acerca de su participación en ligas tras la independencia catalana tenga visos de éxito. El presidente culé, Josep Maria Bartomeu, ha declarado que serán los socios los que eligan dónde dispute sus partidos su equipo.

Sin ir más lejos, el día de la resaca del referéndum, el 2-O, Bartomeu dijo lo siguiente respondiendo a preguntas de los periodistas: "En caso de independencia, el club y los socios decidirán en qué liga juega el Barcelona". Los textos por los que se articula el deporte español le llevan la contraria.