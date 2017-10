Piqué: "Creo que un independentista puede jugar con España, aunque no sea mi caso"

Insiste en que no va a dejar la selección y que se planteó seguir tras el Mundial

"Mi relación con Ramos es fantástica, vamos a ser socios incluso en un negocio"

"No se pierde nada por hablar, lo digo por los políticos y por todos"

Gerard Piqué, central de la selección española y del FC Barcelona, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa sorpresa en el seno de la selección española. En ella, el catalán ha insistido en su compromiso con el combinado nacional y ha negado que vaya a dejarlo.

También ha defendido que un independentista pudiera jugar con España "porque un independentista no está en contra de España", ha insistido antes de aclarare que "no es mi caso".

Piqué ha negado malos rollos con Sergio Ramos ("Nos llevamos de maravilla, vamos a ser socios de un negocio que le propuse") y ha hecho un llamamiento al diálogo de los políticos "y también entre nosotros, las personas".

Éstos son los ocho puntos más importantes de su declaración:

1.- Sigue en la selección

"Sí que me he planteado dar un paso al lado. Tienes que valorar todas las opciones. Pero valorándolo mucho, lo mejor es aceptar este reto. Irme ahora sería darle la razón a la gente que piensa que lo mejor es insultar y ganar. No les voy dar el lujo de ganar. Seguro que hay mucha gente que está a favor de que me quede y que intente darlo todo a la selección"

"Es imposible poner en duda mi compromiso. Llevo aquí desde los 15 años. Considero esto una familia. Es una de las grandes razones por las que estoy aquí. Mi compromiso con la selección nacional ha sido el máximo que haya podido dar. Me duele que se dude de mi compromiso. Me siento muy orgulloso de estar en la selección española"

2.- Un independentista en España

"Yo creo que un independentista puede jugar en la selección española, porque no hay selección española y porque el independentista no tiene por qué ser contrario a España. Si eres independentista y cree que España es la hostia de país y que tiene gente de puta madre, ¿por qué no podría jugar con España? ¿Por qué? No es mi caso. Tendemos a llevarlo al extremo. Aquí estamos gente que juega para que España gane"

3.- ¿Qué votó Piqué el domingo?

"Es la pregunta del millón. No la voy a contestar, porque creo que los jugadores somos personas globales. No puedo decantarme por un lado o por otro. La mitad de mis seguidores los perdería, porque aquí la gente pone por delante todo a la política. Mis hijos son españoles, colombianos, libaneses y catalanes. Mi respuesta es lo de menos. Hay un problema político grave. O se encuentra una solución, que es el diálogo o esto cada vez va a ir a más. La repercusión y las consecuencias no las sabe nadie. Debemos ser coherentes y tenernos mucho respeto y hablar. El diálogo lo puede todo"

4.- Una buena relación con Sergio Ramos

"Lo de Sergio Ramos es mentira. Lo he dicho ya más de 20 veces. Nos llevamos de maravilla. Es más, vamos a ser socios de un negocio que le plantee. Ya está bien de esas cosas... la relación con Sergio es fenomenal. Me gustaría que lo vierais. Es lo fácil, cada vez que venimos aquí, decir que si hay ruptura, que si tenemos que reunirnos... No hace falta. Estamos en posturas muy cercanas".

5.- La opción de seguir tras el Mundial

"También me he planteado seguir después del Mundial. Yo me quiero ir de aquí de la mejor manera posible. Son casi 10 años. Es casi un tercio de mi vida. No me quiero ir de aquí por la puerta de atrás y sentir que han acabado las cosas mal. Para mí, este equipo y este staff técnico es como mi familia. Seguro que hay gente en España que me aprecia. Quiero continuar por ellos y por todos ellos. Sé que hay gente que siempre que me vea me va a silbar, pero me siento fuerte para darle la vuelta a esto".

6.- Los pitos le duelen

"El primer día de entrneamiento a puerta abierta fue difícil. No te gusta que tu gente esté en tu contra. Con esa... no violencia, sino recibir silbidos... no es del agrado de nadie. Es un reto para mí. Estoy aquí para darle la vuelta. Hay mucha gente en España, y cuando hablo de España, hablo de todos, que mediante el diálogo pueden entender como me puedo sentir, cómo me expreso"

"Si a los que me silban, los pongo en fila, los cojo y los siento en una cena y hablo con ellos, después ninguno me silbaría. Yo aquí hablo contigo es difícil interpretar lo que hago, pero de un tuit puedes sacar mil opiniones. Entiendo que hay gente que se puede sentir ofendida. Si se siente ofendida, aquí estoy para explicarme".

7.- Comprensión a sus compañeros

"Entiendo que mis compañeros estén cansados de los pitos, de que les pregunten por mí. Por eso he salido aquí, para que a dos compañeros no les inunden de preguntas sobre mí".

"Mensaje al llegar aquí, ninguno. No hubo nada distinto. Es verdad que hemos hablado. Pero no ha habido nada remarcable. Lo que más me ha dolido es que se haya motnado todo esto por mis compañeros. Se la encuentran y tratan de digerirla... por eso estoy aquí".

8.- Insistencia en el diálogo

"Mi postura no ha cambiado nada. Que la actuación del domingo me doliera, lo hablé con Lopetegui, porque al míster le gusta la política, es complicado que lo entendáis en el resto de España. La televisión os muestra lo que quiere que veáis. Yo he visto cosas muy distintas a lo que tenéis vosotros"

"Sentarse, hablar con quien sea y comentarlo, es que creo que es bueno. El diálogo acerca a las personas. Todo se está radicalizando... España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y se quiere ir de casa. Cataluña se siente que es tratada de una manera que no se acerca a la vida real. Entonces, España tiene dos opciones, y hablo del Gobierno, o sentarse y dialogar o quizá ese hijo se te va. No se pierde nada por sentarse y hablar. Lo digo por ellos y por cualquier persona".

Aquí puede consultar la comparecencia completa.