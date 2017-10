Así será el misterioso negocio que montarán juntos Sergio Ramos y Gerard Piqué

Todo hace indicar que Piqué pondrá en marcha su "medio de los deportistas"

Se llamaría 'The Power of Players' y estará basado en 'The Players Tribune'

Sergio Ramos sería inversor y partícipe de la nueva plataforma

Sergio Ramos y Gerard Piqué, durante un partido de la Euro 2016 | Imagen: Reuters

Los defensas centrales de la selección española de fútbol, el barcelonista Gerard Piqué y el madridista Sergio Ramos, serán próximamente socios en un negocio, según ha desvelado este miércoles el primero en su rueda de prensa. La noticia ha generado todo tipo de especulación sobre a qué se dedicarán en su proyecto.

Preguntado por si su relación se ha visto afectada por las recientes polémicas en el tema de Cataluña, Piqué ha sido contundente al considerar que "lo de Sergio Ramos es todo una mentira, nos llevamos fenomenal".

Sin embargo, el central catalán no se ha cortado al desvelar a continuación la noticia, quizá la gran 'bomba' de su comparecencia. "Es más, seremos socios de un negocio que le planteé", aseguró.

El defensor no ha confirmado cuál será este negocio y la especulación es máxima al respecto. Si bien no hay certezas sobre un proyecto que parece estar todavía en una fase inicial, la idea que cobra más fuerza entronca con otro anuncio que Piqué realizó meses atrás a través de su cuenta de Twitter.

El '3' barcelonista aseguró que tenía la intención de "crear un medio de comunicación que sea diferente, veraz, auténtico y de los jugadores", y ahora la idea tiene visos de materializarse... pero con un concepto algo diferente.

La propuesta, según anuncia 'Marca', es la creación de una especie de red social denominada 'The Power of Players' en la que todo girará en torno a los deportistas que participen en ella, a imagen y semejanza de la estadounidense 'The Players Tribune'.

Si 'The Power of Players' termina por ver la luz, los aficionados podrán seguir a través de dicha plataforma a sus deportistas predilectos, tanto de fútbol como de otras disciplinas, y pronto se podría comprobar cómo estos publican ahí las noticias que les afectan de primera mano, o su versión sobre determinados conflictos, como ya hiciera en Estados Unidos el baloncestista de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant en el momento de anunciar su retirada.