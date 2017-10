La historia de Iván Balliu: un 'albanés' hijo de independentista que jugará contra España

Me encantan estos nacionalistas.



Yo soy catalán y voto por la independencia de España. Eso sí, si me pagas para jugar con Albania...



La frase de Groucho: "estos son mis principios si no le gustan, los cambio" traducida al catalán quedaría algo así como: "soy catalán independentista, pero si hay pelas de por medio, me hago hasta albanés si fuera necesario".



Ja, ja, ja.