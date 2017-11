Rakitic: "Messi es parte del escudo, pero no sé decir al 100% si se queda"

21/11/2017 - 19:14

El jugador del FC Barcelona Ivan Rakitic ha pedido este martes en público a su compañero Leo Messi que se quede muchos más años en el club blaugrana para poder seguir jugando con él, y aunque ha querido restar importancia al hecho de que todavía no se haya producido la foto de la renovación, ha aceptado que no puede confirmar al cien por cien si se va a quedar.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

"El nombre de Messi es parte del escudo del Barça pero no puedo decir al cien por cien si se va a quedar, es su decisión. Cada uno tiene su opinión, hay aficionados que desean ver esa foto y yo también porque lo que quiero es jugar con Leo. Le queremos, tiene nuestro apoyo en lo que sea porque disfrutamos con él, queda mucho viaje por hacer juntos", apuntó en rueda de prensa.

Pese a que ve a Messi "como siempre", negó que hayan conversado sobre la renovación. "No lo hemos hablado, todos confiamos en lo mismo y espero que él también. El cariño que tiene Leo de la afición, directiva y vestuario lo sabe él muy bien. Después cada uno puede tener sus ideas o retos, hay que respetarlo, pero tiene que estar aquí y confío en que lo esté para siempre", se sinceró.

Además, aseguró confiar en que ambas partes hagan su trabajo para llegar a buen puerto. "A mí me han dicho que todo va bien, confío en nuestro 'presi' y en Leo para que se quede hasta el final en el Barça. Hay que esperar ese momento, confío en que llegará porque Messi sabe que aquí tiene todo, le queremos todos y es único", reiteró.

Por otro lado, aceptó que pese a contar con Leo Messi el juego del equipo ha cambiado. "Podemos mejorar muchas cosas, estamos en la línea. El brillo va a llegar, también. No es fácil hacer un cambio de entrenador y tantos jugadores, con la marcha de Neymar ha cambiado la idea y estilo, poco más. Todo llega con trabajo y no me preocupo, si tenemos tantos puntos tan preocupante no es, pero queremos jugar mejor y lo hablamos", reconoció.

"De momento no vamos mal, confío al cien por cien en mis compañeros. No llevamos sólo cinco partidos, llevamos un ritmo muy fuerte a un nivel muy alto pasando por partidos duros y tirando para adelante. Veremos qué pasa a final de temporada pero las ganas son aspirar a todos los títulos", apuntó sobre qué espera de la temporada y la lucha por los títulos.