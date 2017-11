Valverde llega preparado a Turín: "Estoy cansado de ver el vídeo del 3-0"

El técnico advierte que debe volver su mejor versión ante la Juventus

"A veces podemos ser más brillantes", dice del juego de su escuadra

Sobre Messi, tranquilo: "Está con nosotros y es lo que nos interesa"

Valverde, en la rueda de prensa previa al Juventus-Barça. Imagen: EFE.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este martes que está "cansado" de analizar el vídeo de la derrota del equipo blaugrana en Turín frente a la Juventus, el rival de este miércoles, el año pasado en los cuartos de final de la Champions, y ha asegurado que están "preparados" para el reto de lograr la clasificación.

"He visto ese vídeo, no sólo ahora sino cuando firmé con el Barça o jugamos contra ellos en Nueva York o en Barcelona, estoy cansado de verlo. Lo tenemos en cuenta, ellos aquí son un equipo fuerte con una entrada muy fuerte al partido y tenemos que estar preparados", manifestó en rueda de prensa.

Esta temporada fue el Barça quien ganó el duelo previo, en el Camp Nou, también por 3-0 y es la 'Juve' quien podría buscar revancha, pues se juegan también el pase. "Cuando un equipo de este nivel pierde quiere resarcirse cuanto antes. Pienso que por la Champions y la necesidad del resultado, y quitarse ese peso de encima, les hace algo más peligrosos pero estamos preparados", reiteró.

"Esperamos a la mejor 'Juve', es la idea que tenemos. En su estadio es muy fuerte, gran calidad arriba y además genera muchas ocasiones, creo que es el máximo goleador de su Liga. Sabemos de la necesidad que tienen de la victoria, nosotros también porque al final queremos ganar", recordó sobre las intenciones de su equipo, aunque un empate basta para la clasificación.

Valverde, sobre la solidez de su equipo, comentó que cuando se juega bien y se generan ocasiones y no se conceden es cuando tienes más opciones de ganar. "Intentamos entrenar para ello, porque sabemos que es el camino para conseguirlo", comentó.

"Queremos dominar el juego, la Juve también está obligada a dominar en su campeonato y va a haber un choque de estilos", auguró. "No estamos pensando en mucho más allá que no sea clasificarnos. Todavía no lo estamos y pasa por el partido de mañana", reiteró.

Así, dominar el juego puede ser la clave y más en una temporada en la que reconoció que a veces ha faltado brillantez en el juego. "A veces podemos ser más brillantes, pero no es algo que nos ocurra sólo a nosotros. Se trata de que en los días que no puedas estar brillante seas sólido y estar acertado arriba", aseguró.

Por otro lado, no quiso entrar a valorar por enésima vez la ausencia de la foto de la renovación de Leo Messi. "No sé qué importancia le tengo que dar a lo de la foto, está con nosotros y es lo que nos interesa. A veces empezamos a pensar más de la cuenta cuando no pasa nada. Vamos a pensar en mañana y a dejarnos de historias", espetó.