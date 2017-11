Pjanic: "Me gusta el Barça, Busquets o Iniesta son ejemplos a imitar"

21/11/2017 - 19:58

El jugador de la Juventus Miralem Pjanic ha reconocido este martes que le gusta ver jugar al FC Barcelona, rival de los 'bianconeri' este miércoles en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, e intentar aprender del estilo blaugrana de los últimos años, con Andrés Iniesta o Sergio Busquets como "ejemplo a imitar", si bien quiere ganarles para estar en octavos.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

"Le metí un gol al Madrid, el enemigo del Barça, y fue histórico e importante porque pasamos la ronda con el Lyon. Me gusta mucho ver jugar al Barça, viéndoles siempre puedo aprender algo. Cuando ves a Busquets, Iniesta o Xavi cuando estaba, son ejemplos a imitar", reconoció en rueda de prensa.

El centrocampista bosnio cree que el Barça sigue jugando muy bien, como en su mejor época, pero pese a esa admiración que pueda sentir dejó claro que todo esto se detiene en la previa. "Mañana encaro al Barça como rival, nada más. Tenemos un buen recuerdo del año pasado y espero que mañana pase lo mismo y tengamos un buen partido", comentó sobre el 3-0 del año pasado en Turín.

"Es un equipo complicado, le tenemos mucho respeto porque es uno de los favoritos para ganar. Tenemos como objetivo pasar ronda, podemos hacerlo en casa. No les gustó perder aquí como a nosotros no nos gustó perder este año en Barcelona, tenemos que evitar que jueguen como saben porque si no, nos marcarán", avisó.

Además, la Juventus llega a esta cita tras perder en la Seria A frente a la Sampdoria. "Perdimos y no tenía que pasar, es pasado y nos preparamos para el partido de mañana. La respuesta la daremos en el campo, hay que tener consciencia del momento en que estamos y tenemos que volver a ganar", aseguró Pjanic.

"En 'Champions' en los últimos tres años la Juve ha llegado a dos finales, perdidas. Lo importante ahora es ir a octavos, y ya veremos qué pasa pero nuestra voluntad es llegar a la final. Vamos a jugar un partido igualado, les tenemos mucho respeto pero la voluntad es ganar. Somos la 'Juve', jugamos en casa y queremos los tres puntos para clasificarnos mañana", concluyó.