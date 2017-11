Perotti: "No damos por muerto al Atlético"

Madrid, 21 nov (EFE).- El argentino Diego Perotti, extremo del Roma, advirtió este martes de la "calidad" del Atlético de Madrid, al que su equipo no da "por muerto" en el grupo C de la Liga de Campeones, al tiempo que prevé un conjunto rojiblanco "muy agresivo" en el duelo entre ambos clubes en el estadio Wanda Metropolitano.

"Sabemos de la calidad del Atlético. Lo ha demostrado en los últimos años, lo lejos que ha llegado en la Liga de Campeones y el campeonato que le ganó al Real Madrid y al Barcelona. Es algo que unos años atrás era impensable. Nosotros no le damos por muerto. Sabemos también cómo les motiva Simeone, cómo puede ser un plus para sus jugadores y sobre todo que juegan ahora con su gente", valoró.

"Para nosotros va a ser un partido dificilísimo. Sabemos que tenemos muchas opciones, que con el empate estaríamos clasificados, pero no lo damos por muerto. Sé lo difícil que es jugar contra el Atlético y sobre todo cuando juega de local", continuó en rueda de prensa en la víspera del choque en el estadio Wanda Metropolitano.

"Creo que todos los equipos y los jugadores pasan siempre algún pequeño bache, algún bajón. Le está pasando también al Real Madrid y en nuestra Liga un poco al Juventus. Es algo normal. Desde hace años el Atlético viene a muy buen nivel y, cuando suceden cosas como ésta, te sorprenden, pero es algo que le puede pasar a cualquiera, incluso a los mejores y también a los jugadores", prosiguió.

"Griezmann es uno de los mejores jugadores del mundo, uno de los mejores delanteros de la actualidad. Desde la Real Sociedad ya mostraba el jugador que es hoy en día. Esperemos que sea a partir de pasado mañana que empiece a hacer goles, pero me parece que es algo normal y que le puede pasar a cualquiera", añadió.

Perotti prevé este miércoles un Atlético "muy agresivo, que sólo le vale ganar, y que con su gente va a intentar ir para adelante los 90 minutos". "Tienen futbolistas de mucha calidad y jugadores arriba que son muy rápidos en los contragolpes, que tienen gol. Y tienen un técnico que les pueda dar esa motivación y ese empuje para pasar esta situación, que no es fácil", expuso el atacante argentino.

"Quizá ese empate que tuvimos en el Olímpico, donde ellos tuvieron las ocasiones más claras y esa jugada de Saúl en el último minuto, quizá habría cambiado las cosas tanto para ellos como para nosotros. Después, creo que nadie se esperaba que ellos no ganaran los dos partidos contra el Qarabag. Y ahí es donde se complicaron las cosas, pero mañana para nosotros va a ser muy duro", apuntó.

Perotti encara la cita con cuatro goles en sus últimos cinco encuentros. "El gol siempre me había faltado. Ahora me estoy encontrando bien con el gol y estoy consiguiendo ayudar al equipo, que es lo que quiero. No es lo más importante marcar goles, pero sí es bonito para mí", explicó.

"Ahora, mi manera de jugar es más completa con respecto a temporadas anteriores. Antes jugaba demasiado abierto y siempre recibía el balón sobre la línea. Y ahora intento más recibirlo entre líneas, encarar a los defensas centrales también y estar más cerca de la portería me ayuda a marcar goles", declaró.

¿Le gustaría renovar con el Roma? Le preguntaron después en una abarrotada sala de prensa. "Desde que llegué me hicieron sentir muy importante. La renovación sería muy bonita. Estoy muy feliz en Roma, tanto yo como mi familia, muy a gusto y me gustaría quedarme aquí muchos años y eso culminaría mi vuelta a renacer en el fútbol", respondió el extremo, titular este miércoles frente al Atlético.