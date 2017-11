Allegri: "Si perdemos tendremos que callarnos"

21/11/2017 - 20:18

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha asegurado que por mucho que el año pasado eliminaran al FC Barcelona de la 'Champions', gracias a su triunfo en Turín por 3-0, si pierden este miércoles tendrán que callarse y dejar de recordarlo y es que no quiere pensar en otra cosa que no sea ganar para lograr el pase a los octavos de final.

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

"Si perdemos tendremos que callarnos, en fútbol sólo gana uno. Mañana podemos conseguir el primer objetivo de la temporada y luego seguir trabajando con ganas y entusiasmo para mejorar las cosas que no hemos hecho tan bien hasta ahora", reconoció en rueda de prensa.

Y es que la Juventus marcha tercera en la Serie A, con dos derrotas, y en la Liga de Campeones perdieron ante el Barça en el Camp Nou, también por 3-0. "Perdimos dos partidos hasta ahora en Liga, podemos mejorar en intensidad defensiva porque nos metieron demasiados goles, pero hicimos también muchos, hay que buscar un equilibrio", apuntó.

"La Juventus no puede perder dos partidos, porque no somos un equipo para estar cuarto en el campeonato. Estamos teniendo algún problema pero no son tan graves, el año pasado decían que jugábamos mal y no marcábamos y este año llevamos muchos goles. Siempre hay algo en algún momento que no os gusta a vosotros", apuntó irónico.

Por otro lado, rememorando la buena defensa sobre Leo Messi del año pasado en aquel 3-0, comentó que son partidos diferentes. "Sabemos que Messi con diez centímetros consigue hacer cosas increíbles, hace pasar el balón por donde nadie más podría. No sé si a Dybala le pesa la comparación con Messi", argumentó.

No pasa por su mejor momento Paulo Dybala, aunque cree que todo es recuperable. "Dybala empezó muy bien, tuvo una época peor y no siempre puede jugar al mismo nivel. Son dos jugadores diferentes a nivel físico, me parece bastante claro. Messi explota y Dybala es más aeróbico. Estructuralmente y físicamente son diferentes, y que puedan jugar juntos no es problema mío, desafortunadamente además", apuntó distendido.

Lo cierto es que tiene estudiado al Barça para que, en caso de que sus mejores hombres no tengan su noche, poder ganar en base a la consistencia del grupo. "Considero ciertos números, veo que el Barça acaba de jugar 14 partidos sin perder, el equilibrio en defensa es mucho mejor. Para nosotros será muy complicado, tenemos que jugar al máximo para clasificarnos y esta es la ocasión", aseguró.