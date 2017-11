Koke: Los pitos a Griezmann "no nos agradan a ninguno"

Madrid, 21 nov (EFE).- Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, valoró este martes que los pitos a Antoine Griezmann en el último derbi frente al Real Madrid no "agradan a ninguno, no sólo a él, sino a todos los compañeros", y expresó que "seguro" tendrá "el apoyo de la gente" en el partido ante el Roma.

"Claro que la gente va a apoyar a Antoine. Es una situación que no nos agrada a ninguno, no sólo a él, sino a todos los compañeros. Él es grande, sabe cómo tiene que hacer las cosas, lo va a dar todo como siempre hace cada partido y seguro que va a tener el apoyo de la toda la gente y sobre todo de todos los compañeros", declaró.

Este miércoles recibe al Roma con la necesidad de lograr la victoria. "Tenemos que pensar en nosotros y en ganar, que es lo que nos hace seguir vivos o no en la Liga de Campeones. Dependemos de nosotros en ganar. Y luego esperar. Ojalá tengamos la suerte de que nos meta el Qarabag (en la lucha por la clasificación en el grupo C). Si mañana no ganamos, en la siguiente jornada no podremos hacer nada. Tenemos que hacer todo lo posible para ganar mañana", dijo.

"Nunca habíamos estado en esta situación. Tenemos que aprender a convivir con ella. Dependemos de nosotros mañana en ganar el partido. Y sólo pensar en eso, en ganar y luego esperar, pero primero ganar mañana. Es lo fundamental", remarcó Koke, que apuntó: "Presión, ninguna. Somos un equipo que ya hemos jugado grandes partidos, de mucha tensión y mañana va a ser uno de ellos".

Para el centrocampista, en esta Liga de Campeones al Atlético le ha faltado "ganar algún partido de los cuatro". "Contra el Roma hicimos un gran partido y nos fuimos con una gran sensación, pero no ganamos; con el Chelsea pasamos de poder ganarlo a perderlo en el último minuto y con el Qarabag no ganamos ninguno de los dos. Eso ya es pasado. Tenemos que pensar en ganar y ya está. Y luego esperar".